Kisah Maarten Paes yang Ajak Media Amerika Serikat Datang ke SUGBK untuk Lihat Loyalitas Suporter Timnas Indonesia

KISAH Maarten Paes menarik diulas. Sebab, dia mengajak media Amerika Serikat datang ke SUGBK untuk lihat loyalitas suporter Timnas Indonesia.

Ya, penjaga gawang Timnas Indonesia, Maarten Paes menceritakan loyalitas Garuda Fans -sebutan untuk suporter Timnas Indonesia. Maarten bahkan mengundang media Amerika Serikat untuk menonton langsung laga Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

1. Cerita Maarten Paes

Maarten Paes hadir dalam sebuah acara di Amerika Serikat bertajuk MLS Media Day, Sabtu 11 Januari 2025 waktu setempat. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu mewakili klubnya, FC Dallas dalam acara persamuhan dengan media-media Amerika Serikat itu.

Tak hanya berbicara soal klub, Maarten juga menceritakan kiprahnya bersama Timnas Indonesia. Dia merasa bangga bisa membela Skuad Garuda dan bercerita tentang bagaimana loyalnya suporter tim tersebut.

Dengan kapasitas stadion kandang yang besar, Timnas Indonesia memang hampir selalu mendapatkan dukungan penuh. Maarten bahkan mengundang media Amerika Serikat untuk membuktikan omongannya soal suporter Timnas Indonesia.

“Saya ingin mengundang Anda (media) ke stadion untuk merasakannya (atmosfer), tak ada saingannya. Passion dari suporternya (Timnas Indonesia) luar biasa. Semua (tiket) laga kandang terjual habis 85 ribu penonton. Luar biasa,” kata Maarten dilansir dari akun Instagram resmi FC Dallas (@fcdallas), Minggu (12/1/2025).