Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Maarten Paes yang Ajak Media Amerika Serikat Datang ke SUGBK untuk Lihat Loyalitas Suporter Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |01:05 WIB
Kisah Maarten Paes yang Ajak Media Amerika Serikat Datang ke SUGBK untuk Lihat Loyalitas Suporter Timnas Indonesia
Maarten Paes kala mentas bersama Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@maartenpaes)
A
A
A

KISAH Maarten Paes menarik diulas. Sebab, dia mengajak media Amerika Serikat datang ke SUGBK untuk lihat loyalitas suporter Timnas Indonesia.

Ya, penjaga gawang Timnas Indonesia, Maarten Paes menceritakan loyalitas Garuda Fans -sebutan untuk suporter Timnas Indonesia. Maarten bahkan mengundang media Amerika Serikat untuk menonton langsung laga Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Maarten Paes. Isra triansyah/MPI

1. Cerita Maarten Paes

Maarten Paes hadir dalam sebuah acara di Amerika Serikat bertajuk MLS Media Day, Sabtu 11 Januari 2025 waktu setempat. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu mewakili klubnya, FC Dallas dalam acara persamuhan dengan media-media Amerika Serikat itu.

Tak hanya berbicara soal klub, Maarten juga menceritakan kiprahnya bersama Timnas Indonesia. Dia merasa bangga bisa membela Skuad Garuda dan bercerita tentang bagaimana loyalnya suporter tim tersebut.

Dengan kapasitas stadion kandang yang besar, Timnas Indonesia memang hampir selalu mendapatkan dukungan penuh. Maarten bahkan mengundang media Amerika Serikat untuk membuktikan omongannya soal suporter Timnas Indonesia.

“Saya ingin mengundang Anda (media) ke stadion untuk merasakannya (atmosfer), tak ada saingannya. Passion dari suporternya (Timnas Indonesia) luar biasa. Semua (tiket) laga kandang terjual habis 85 ribu penonton. Luar biasa,” kata Maarten dilansir dari akun Instagram resmi FC Dallas (@fcdallas), Minggu (12/1/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177529/profil_louis_van_gaal_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-taWz_large.jpg
Profil Louis van Gaal, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177528/louis_van_gaal_kencang_dikabarkan_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifa-sxPR_large.jpg
Bukan Shin Tae-yong, Louis van Gaal Jadi Pelatih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177390/mauro_zijlistra-Mkft_large.jpg
Kisah Mauro Zijlstra yang Heran Arab Saudi dan Qatar Boleh Jadi Tuan Rumah Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177432/patrick_kluivert-3YCf_large.jpg
Dipecat, Patrick Kluivert Disebut Datang ke Timnas Indonesia di Momen yang Tidak Tepat
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/51/1633663/generasi-muda-voli-indonesia-siap-menggebrak-asia-di-3rd-asian-youth-games-bahrain-2025-kbw.webp
Generasi Muda Voli Indonesia Siap Menggebrak Asia di 3rd Asian Youth Games Bahrain 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/12/03/bek_fc_twente_mees_hilgers_foto_twente_fans.jpg
FC Twente Naikkan Nilai Kontrak untuk Pertahankan Mees Hilgers
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement