HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persita Tangerang vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025: Hadapi 10 Pemain Laskar Mahesa Jenar, Pendekar Cisadane Menang 2-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |17:32 WIB
Hasil Persita Tangerang vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025: Hadapi 10 Pemain Laskar Mahesa Jenar, Pendekar Cisadane Menang 2-1
Persita Tangerang vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/persita.official)
BOGOR Persita Tangerang berhasil memetik poin penuh saat menjamu PSIS Semarang di pekan ke-18 Liga 1 2024-2025, pada Minggu (12/1/2025) sore WIB. Bermain di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, tim berjuluk Pendekar Cisadane itu tepatnya menang dengan skor 2-1.

Dua gol Persita dicetak oleh Marios Ogkmpoe (3’) dan Eber Bessa (51’). Sementara PSIS yang bermain dengan 10 pemain sejak menit 58 akibat kartu merah Evandro Brandao hanya bisa membalas via Septian David Maulana (11’).

Dengan hasil itu, Persita berhasil kembali ke posisi keempat Liga 1 2024-2025 dengan 30 poin. Sedangkan PSIS terpuruk di peringkat ke-14 dengan 18 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga baru dua menit berjalan, Persita Tangerang sukses membuka keran golnya lewat gol Marios Ogkmpoe usai memanfaatkan umpan Eber Bessa. PSIS Semarang tak tinggal diam usai tertinggal gol cepat dari Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang.

Tim arahan Gilbert Agius itu merespons sangat baik karena mampu menyamakan kedudukan lewat gol Septian David Maulana di menit ke-11. Setelah itu, pertandingan berjalan sengit dengan kedua kesebelasan saling jual beli serangan.

Persita Tangerang vs PSIS Semarang. (Foto: Instagram/persita.official)
Persita Tangerang vs PSIS Semarang. (Foto: Instagram/persita.official)

Hingga laga memasuki menit ke-30 belum ada gol tambahan yang tercipta. Persita Tangerang nyaris menggandakan keunggulan di menit ke-35 lewat tendangan Yardan Yafi yang masih bisa ditepis kiper PSIS Semarang, Syahrul Trisna.

Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Persita Tangerang dan PSIS Semarang bermain imbang 1-1 untuk sementara di babak pertama.

 

Telusuri berita bola lainnya
