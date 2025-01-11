Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Prestasi Patrick Kluivert dengan Giovanni van Bronckhorst, Siapa Lebih Mentereng?

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |23:02 WIB
Adu Prestasi Patrick Kluivert dengan Giovanni van Bronckhorst, Siapa Lebih Mentereng?
Simak adu prestasi Patrick Kluivert vs Giovanni van Bronckhorst (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)
A
A
A

ADU prestasi Patrick Kluivert dengan Giovanni van Bronckhorst menarik untuk diulas. Siapa yang lebih mentereng?

Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025. Sebelum itu, nama van Bronckhorst sempat mencuat sebagai kandidat penerus Shin Tae-yong.

1. Prestasi Patrick Kluivert

Tiba di Indonesia, Senyum Lebar Patrick Kluivert Warnai Sambutan Hangat Suporter Timnas

Karier kepelatihan Kluivert tidak semulus saat jadi pemain. Pria berusia 48 tahun itu memulai langkah sebagai asisten pelatih di AZ Alkmaar dan Brisbane Roar, sebelum melanjutkan ke NEC Nijmegen dan Jong Twente.

Kariernya sempat mencapai puncak saat menjadi asisten pelatih Louis van Gaal di Timnas Belanda pada Piala Dunia 2014, yang berakhir dengan posisi ketiga. Kluivert juga pernah menangani Timnas Curacao dan klub Turki, Adana Demirspor.

Sayangnya, prestasi Kluivert sebagai pelatih tidak terlalu mencolok. Gelar paling menonjol yang diraihnya adalah membawa Jong Twente menjuarai Beloften Eredivisie, kompetisi muda di Belanda. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Sepakbola PSG meski masa jabatannya relatif singkat.

2. Prestasi Giovanni van Bronckhorst

Lantas, bagaimana prestasi van Bronckhorst? Pria keturunan Maluku itu merupakan kapten Timnas Belanda saat mencapai final di Piala Dunia 2010 yang dihelat di Afrika Selatan. Ia pensiun tak lama setelah itu.

 

Telusuri berita bola lainnya
