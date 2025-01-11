Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Prestasi Shin Tae-yong dengan Giovanni van Bronckhorst, Beda Jauh!

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |22:14 WIB
Adu Prestasi Shin Tae-yong dengan Giovanni van Bronckhorst, Beda Jauh!
Simak adu prestasi Shin Tae-yong dengan Giovanni van Bronckhorst yang ternyata berbeda jauh (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

ADU prestasi Shin Tae-yong dengan Giovanni van Bronckhorst menarik untuk diulas. Sebab, capaian keduanya berbeda jauh.

Shin dipecat oleh PSSI dari kursi pelatih Timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. Van Bronckhorst sempat masuk dalam daftar kandidat pengganti sebelum Patrick Kluivert akhirnya resmi diumumkan.

1. Prestasi Shin Tae-yong

Shin Tae Yong

Lantas, seperti apa prestasi Shin? Ia mempunyai catatan karier kepelatihan yang cukup sukses, baik di level klub maupun tim nasional. Pria kelahiran Yongdeok, Korea Selatan, itu pernah menjadi pelatih Timnas Korea Selatan yang menumbangkan Timnas Jerman pada Piala Dunia 2018.

Shin juga pernah menjadi pelatih klub di Liga Korea, Seongnam Ilhwa Chunma, atau kini menjadi Seongnam FC. Ia berada di klub tersebut pada 2008-2012, lalu ke Timnas Korea Selatan U-23 (2015-2016), Timnas Korea Selatan U-20 (2016-2017), Timnas Korea Selatan (2017-2018), dan Timnas Indonesia (2019-2025).

Shin pernah membawa Seongnam juara Liga Champions Asia 2010 serta Piala FA Korea Selatan 2011. Sementara bersama Timnas Korea Selatan, ia pernah menjadi kampiun Kejuraan Asia Timur 2017.

2. Prestasi Giovanni van Bronckhorst

Lalu seperti apa prestasi van Bronckhorst? Pria keturunan Maluku itu merupakan kapten Timnas Belanda saat mencapai final di Piala Dunia 2010 yang dihelat di Afrika Selatan. Ia pensiun tak lama setelah itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177169/shin_tae_yong-wINP_large.jpg
Kisah Shin Tae-yong, Merasa Pengalamannya Latih Timnas Indonesia Diremehkan Usai Dipecat Ulsan HD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177165/lionel_messi_dan_cristiano_ronaldo-luM3_large.jpg
Adu Gaji per Jam Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177151/media_vietnam_ikut_merespons_pemecatan_patrick_kluivert_sebagai_pelatih_timnas_indonesia-7mV9_large.jpg
Media Vietnam Respons Pemecatan Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia: Kaget hingga Ketakutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176756/timnas_jepang_vs_brasil-xtQ4_large.jpg
Hasil Timnas Jepang vs Brasil di FIFA Matchday Oktober 2025: Samurai Biru Menang Dramatis 3-2!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/51/1633189/indonesia-golf-festival-2025-hadirkan-pengalaman-bermain-dan-merayakan-olahraga-yti.webp
Indonesia Golf Festival 2025 Hadirkan Pengalaman Bermain dan Merayakan Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/madura_united_vs_dewa_united.jpg
Hasil Super League: Madura United Perkasa Tumbangkan Dewa United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement