Adu Prestasi Shin Tae-yong dengan Giovanni van Bronckhorst, Beda Jauh!

Simak adu prestasi Shin Tae-yong dengan Giovanni van Bronckhorst yang ternyata berbeda jauh (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

ADU prestasi Shin Tae-yong dengan Giovanni van Bronckhorst menarik untuk diulas. Sebab, capaian keduanya berbeda jauh.

Shin dipecat oleh PSSI dari kursi pelatih Timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. Van Bronckhorst sempat masuk dalam daftar kandidat pengganti sebelum Patrick Kluivert akhirnya resmi diumumkan.

1. Prestasi Shin Tae-yong

Lantas, seperti apa prestasi Shin? Ia mempunyai catatan karier kepelatihan yang cukup sukses, baik di level klub maupun tim nasional. Pria kelahiran Yongdeok, Korea Selatan, itu pernah menjadi pelatih Timnas Korea Selatan yang menumbangkan Timnas Jerman pada Piala Dunia 2018.

Shin juga pernah menjadi pelatih klub di Liga Korea, Seongnam Ilhwa Chunma, atau kini menjadi Seongnam FC. Ia berada di klub tersebut pada 2008-2012, lalu ke Timnas Korea Selatan U-23 (2015-2016), Timnas Korea Selatan U-20 (2016-2017), Timnas Korea Selatan (2017-2018), dan Timnas Indonesia (2019-2025).

Shin pernah membawa Seongnam juara Liga Champions Asia 2010 serta Piala FA Korea Selatan 2011. Sementara bersama Timnas Korea Selatan, ia pernah menjadi kampiun Kejuraan Asia Timur 2017.

2. Prestasi Giovanni van Bronckhorst

Lalu seperti apa prestasi van Bronckhorst? Pria keturunan Maluku itu merupakan kapten Timnas Belanda saat mencapai final di Piala Dunia 2010 yang dihelat di Afrika Selatan. Ia pensiun tak lama setelah itu.