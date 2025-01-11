Shin Tae-yong Buka Suara Usai Dipecat dari Kursi Pelatih Timnas Indonesia, Tulis Pesan Menyentuh

SHIN Tae-yong akhirnya buka suara usai dipecat dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Pria asal Korea Selatan itu menulis pesan menyentuh.

PSSI resmi memecat Shin pada Senin 6 Januari 2025. Ia diberhentikan dari jabatannya meski masih memiliki kontrak hingga 2027.

1. Buka Suara

Butuh lima hari bagi Shin untuk buka suara terkait pemecatannya. Ia menulis kalimat panjang lewat akun Instagram pribadinya @shintaeyong7777.

“Salam hormat dan salam hangat, saya Shin Tae-yong. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sudah memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia hingga sampai di posisi ini,” tulis Shin, Sabtu (11/1/2025).

“Jika bukan karena Anda pak ketua, kami tidak akan sampai di titik ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada PSSI. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya,” imbuh pria berusia 54 tahun itu.

2. Staf Pelatih

Tak lupa, Shin mengucapkan terima kasih kepada staf yang sudah membantunya selama ini. Hal yang sama disampaikan kepada para pemain yang sudah bekerja sama dengannya sejak Desember 2019.