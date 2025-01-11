Van Dijk Ragu Patrick Kluivert Antar Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026

Patrick Kluivert diragukan bisa membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

VAN Dijk ragu Patrick Kluivert antar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sebab, biasanya pelatih baru butuh adaptasi selama beberapa bulan.

Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025. Pria asal Belanda itu menggantikan Shin Tae-yong yang dipecat pada Senin 6 Januari.

1. Tugas Berat

Gaya Patrick Kluivert saat melatih tim (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

Tugas berat langsung dibebankan kepada Kluivert. Penggemar tentu berekspektasi mantan striker Ajax Amsterdam itu akan membawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 lewat jalur apa pun.

Saat ini, Tim Merah Putih duduk di posisi tiga Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan enam poin dari enam laga. Kans untuk lolos masih terbuka dengan empat laga sisa.

2. Ragu

Akan tetapi, Sergio van Dijk ragu Kluivert bisa membawa Indonesia ke ajang akbar tersebut. Sebab, pelatih baru normalnya butuh waktu untuk beradaptasi.

“Tapi saya masih sedikit ragu karena ekspektasi untuk PK (Patrick Kluivert) dia harus dapat hasil yang terbaik di pertandingan kualifikasi Piala Dunia, bulan Maret dan Juni,” kata van Dijk dalam video di akun Instagram @serginhovandijk, Sabtu (11/1/2025).