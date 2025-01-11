Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Van Dijk Ragu Patrick Kluivert Antar Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |15:47 WIB
Van Dijk Ragu Patrick Kluivert Antar Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026
Patrick Kluivert diragukan bisa membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)
A
A
A

VAN Dijk ragu Patrick Kluivert antar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sebab, biasanya pelatih baru butuh adaptasi selama beberapa bulan.

Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025. Pria asal Belanda itu menggantikan Shin Tae-yong yang dipecat pada Senin 6 Januari.

1. Tugas Berat

Gaya Patrick Kluivert saat melatih tim (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)
Gaya Patrick Kluivert saat melatih tim (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

Tugas berat langsung dibebankan kepada Kluivert. Penggemar tentu berekspektasi mantan striker Ajax Amsterdam itu akan membawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 lewat jalur apa pun.

Saat ini, Tim Merah Putih duduk di posisi tiga Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan enam poin dari enam laga. Kans untuk lolos masih terbuka dengan empat laga sisa.

2. Ragu

Akan tetapi, Sergio van Dijk ragu Kluivert bisa membawa Indonesia ke ajang akbar tersebut. Sebab, pelatih baru normalnya butuh waktu untuk beradaptasi.

“Tapi saya masih sedikit ragu karena ekspektasi untuk PK (Patrick Kluivert) dia harus dapat hasil yang terbaik di pertandingan kualifikasi Piala Dunia, bulan Maret dan Juni,” kata van Dijk dalam video di akun Instagram @serginhovandijk, Sabtu (11/1/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176937/timnas_uzbekistan-GZzY_large.jpg
3 Negara yang Tampil Debut di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Wakil Asia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176848/kisah_yuran_fernandes_menarik_untuk_diulas-d2hA_large.jpg
Kisah Yuran Fernandes, Dihukum karena Kritik Liga Indonesia kini Bakal Jadi Wakil di Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176823/berikut_daftar_28_negara_yang_sudah_lolos_piala_dunia_2026-WuC9_large.jpg
Daftar 28 Negara Lolos Piala Dunia 2026: Asia Lengkap, Ada 3 Debutan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176819/timnas_arab_saudi_lolos_piala_dunia_2026_meski_pernah_kalah_dari_timnas_indonesia_saudinten-rT9l_large.jpg
Arab Saudi, Satu-satunya Negara yang Lolos Piala Dunia 2026 meski Kalah dari Timnas Indonesia di Kualifikasi
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/16/51/1633091/sejarah-priska-nugroho-dan-janice-tjen-tembus-semifinal-wta-125-isi.jpg
Sejarah Priska Nugroho dan Janice Tjen Tembus Semifinal WTA 125
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/madura_united_vs_dewa_united.jpg
Hasil Super League: Madura United Perkasa Tumbangkan Dewa United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement