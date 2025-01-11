Marc Klok Beri Klarifikasi Usai Kritik Pedas Shin Tae-yong, Sebut Ada Kesalahan Penerjemahan

MARC Klok beri klarifikasi usai kritik pedas pola latihan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Pemain Persib Bandung itu mengatakan ada kesalahan penerjemahan dalam wawancaranya saat itu.

PSSI telah resmi memberhentikan pelatih Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, Senin 6 Januari 2025. Pelatih asal Korea Selatan itu digantikan oleh juru taktik berpaspor Belanda, Patrick Kluivert.

Beberapa hari setelah pemecatan, Marc Klok sempat menyebut Shin Tae-yong mempunyai aturan ketat bak diktator di Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Klok dalam wawancaranya dengan media Belanda, ESPN NL beberapa waktu lalu.

1. Marc Klok Jadi Sorotan

Marc Klok langsung jadi sorotan besar usai wawancara tersebut, mengingat Shin Tae-yong baru saja diberhentikan dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Dia kemudian mengklarifikasi bahwa pernyataan itu salah diterjemahkan.

“Ada konteks yang hilang dalam terjemahan wawancara saya dalam bahasa Belanda, mungkin juga saya menggunakan kata yang kurang tepat,” kata Marc Klok dalam rilis yang diterima Okezone, Sabtu (11/1/2025).

“Tetapi, saya bersyukur atas kepercayaan dan waktu yang saya habiskan bersama coach Shin Tae-yong, serta banyak belajar darinya,” sambungnya.