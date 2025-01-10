Live Malam Hari di iNews! Jadwal Siaran Langsung FC St. Pauli vs Eintracht Frankfurt di Bundesliga 2024-2025

HAMBURG - Millerntor Stadion di Hamburg menjadi panggung duel sengit antara tuan rumah St. Pauli dan Eintracht Frankfurt di pekan ke-16 Bundesliga 2024-2025, Sabtu 11 Januari 2025 malam WIB. Pertandingan ini menjanjikan aksi menegangkan, mengingat kedua tim membawa misi berbeda menuju paruh kedua musim ini.

Sebagai tim yang saat ini bertengger di posisi ke-14, St. Pauli tengah berjuang keras untuk menjauh dari ancaman zona degradasi. Dukungan penuh dari para pendukung fanatik Millerntor-Stadion akan menjadi kekuatan tersendiri bagi klub ini.

Dengan semangat khas Hamburg, St. Pauli berusaha memaksimalkan laga kandang ini untuk mengamankan tiga poin yang sangat berarti. Namun, menghadapi Eintracht Frankfurt jelas bukan tugas mudah.

Pelatih St Pauli, Marcel Hartel, dipastikan akan meracik strategi terbaiknya, mengandalkan pemain-pemain kunci seperti penyerang andalan dan kapten tim untuk memberikan perlawanan sengit.

Di sisi lain, Eintracht Frankfurt tampil gemilang musim ini. Dengan menempati posisi ketiga klasemen sementara, mereka hanya terpaut beberapa poin dari pemuncak Bundesliga.