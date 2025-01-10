Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Louis van Gaal Tolak PSSI demi Latih Timnas Belgia?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |14:19 WIB
Louis van Gaal Tolak PSSI demi Latih Timnas Belgia?
Louis van Gaal dirumorkan jadi pelatih Timnas Belgia (Foto: Instagram/@onsoranje)
LOUIS van Gaal tolak PSSI demi latih Timnas Belgia? Kabar itu muncul di tengah harapan penggemar sepakbola Indonesia kedatangan sosok sepertinya.

Van Gaal sebelumnya santer diberitakan akan mengisi posisi Direktur Teknik PSSI. Ia akan bekerja sama dengan Patrick Kluivert yang ditunjuk menangani Timnas Indonesia.

Louis van Gaal Reuters

1. Tolak

Namun, van Gaal disebut menolak tawaran tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, eks pelatih Bayern Munich itu mengaku tidak mau bepergian jauh.

Usia van Gaal memang sudah menyentuh 73 tahun. Tentu sangat rentan untuk sering bepergian jauh dari Belanda ke Indonesia dalam rangka memenuhi tugas sebagai Dirtek PSSI.

Belum lagi, van Gaal punya riwayat kanker prostat yang dideritanya pada 2024. Ia mesti rutin menjalani pemeriksaan serta perawatan untuk memulihkan penyakit tersebut.

2. Timnas Belgia

Di tengah kabar penolakan itu, muncul isu van Gaal akan menjadi pelatih Timnas Belgia! Media Belanda, Voetbal Primeur, mengklaim sosoknya cocok untuk menangani Rode Duivels.

 

Telusuri berita bola lainnya
