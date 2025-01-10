Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Demi Keluar dari Zona Degradasi, Persis Solo Datangkan Sosok Ini dari Barcelona

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |03:00 WIB
Demi Keluar dari Zona Degradasi, Persis Solo Datangkan Sosok Ini dari Barcelona
Asisten pelatih Persis Solo, Juan Torres. (Foto: Instagram/persisofficial)
A
A
A

SOLO - Berbagai cara dilakukan Persis Solo untuk bisa keluar dari zona degrasi, mulai dari merekrut pelatih asal Malaysia, Ong Kim Swee dan terbaru mereka mendatangkan pemandu bakat dari jebolan Barcelona. Kehadiran pemandu bakat lulusan Barcelona itu, bernama Juan Torres yang bakal bertugas sebagai asisten pelatih di Persis.

Saat ini Laskar Sambernyawa -julukan Persis- berada di posisi ke-16 dengan 10 poin. Poin itu dari dua kali menang, empat imbang, dan 11 kekalahan.

1. Mengenal Juan Torres

Sebatas informasi Karier profesional Juan Torres di sepakbola dimulai ketika menjadi analis bersama klub Spanyol, CF Damm.  Dia melanjutkan kariernya sebagai pemandu bakat, asisten pelatih, hingga academy manager CF Damm, dan akhirnya menjabat sebagai pemandu bakat talenta muda di FC Barcelona dari 2016 hingga 2020.

Juan Torres Garrido
Juan Torres Garrido

Selain itu, pelatih melanjutkan kariernya sebagai asisten pelatih timnas Malaysia muda pada 2022. Dia pun sempat menjadi asisten pelatih timnas Malaysia senior.

“Bagi saya ini adalah langkah awal untuk berkembang dengan sepak bola Asia Tenggara. Ini juga liga yang menarik bagi saya,” kata Juan Torres dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (10/1/2025).

 

Halaman:
1 2
      
