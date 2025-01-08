Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cerita Patrick Kluivert soal Awal Berhubungan dengan Erick Thohir: Dari Piala Asia 2023 di Qatar, Makin Intens Setelahnya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |22:08 WIB
Cerita Patrick Kluivert soal Awal Berhubungan dengan Erick Thohir: Dari Piala Asia 2023 di Qatar, Makin Intens Setelahnya
Patrick Kluivert resmi jadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PATRICK Kluivert bercerita soal awal berhubungan dengan Erick Thohir. Hubungan itu ternyata sudah terjalin sejak Piala Asia 2023 di Qatar dan menjadi makin intens setelahnya.

Hingga akhirnya, Patrick Kluivert resmi jadi pelatih baru Timnas Indonesia saat ini. Sebelum ditunjuk jadi pelatih Timnas Indonesia, dia sudah berhubungan dengan Erick Thohir pada awal 2024.

Patrick Kluivert

Patrick Kluivert Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia

Patrick Kluivert kini telah resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia. Legenda Timnas Belanda itu diikat kontrak dua tahun dengan opsi perpanjangan.

Patrick Kluivert menyatakan kehadirannya ke Qatar memang sengaja untuk menonton Timnas Indonesia. Saat itu, dia pun bertemu dan mengobrol dengan Erick Thohir.

“Saya berada di sana bersama manajer saya Soufian Asafiati. Saat pertandingan di Indonesia, kami berbicara dengan Erick Thohir, dan kami terus berhubungan sejak saat itu,” kata Patrick Kluivert dilansir dari Archive, Rabu (8/1/2025).

Mantan pemain Barcelona itu mengatakan obrolannya saat ini tidak membicarakan soal tawaran menjadi pelatih Timnas Indonesia. Namun, obrolannya lebih terkait rencana Pratama Arhan dan kolega ke depan.

“Bukan pelatih nasional kalau itu maksudnya, karena Indonesia sudah punya pelatih yang sangat bagus dengan Shin Tae-yong. Itu adalah perbincangan singkat, seperti yang sering terjadi pada turnamen semacam itu," ujar Patrick Kluivert.

"Di mana ketuanya menguraikan rencana besar Indonesia," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
