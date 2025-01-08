Kata Patrick Kluivert soal Peluang Timnas Indonesia Tampil di Piala Dunia 2026, Loloskan Langsung atau Lewat Putaran Keempat?

PATRICK Kluivert resmi jadi pelatih Timnas Indonesia. Dia pun langsung bicara kans Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026.

Kluivert membicarakan peluang Timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau lewat putaran keempat. Menurutnya, hal bisa ditentukan oleh mereka sendiri.

Peluang Timnas Indonesia

Jalur lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 adalah lewat pemuncak klasemen grup dan posisi kedua. Sementara itu, kans lolos lewat putaran keempat jika berada di posisi ketiga ataupun keempat.

Saat ini, Timnas Indonesia sedang berjuang dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka sementara waktu berada di posisi ketiga dengan enam poin.

Patrick Kluivert mengatakan untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 bukan perkara mudah. Namun, menurutnya dalam sepak bola segala kemungkinan bisa terjadi.

"Kami ingin lolos ke Piala Dunia. Itu tidak mudah dalam satu grup dengan Jepang, Australia, China, Arab Saudi dan Bahrain," kata Patrick Kluivert, dilansir dari Archive, Rabu (8/1/2025).

Patrick Kluivert mengatakan Timnas Indonesia harus menentukan di mana posisi akhir berada. Jadi, timnya harus tampil maksimal dalam sisa laga yang akan dimainkan

"Namun, empat pertandingan sebelum akhir kami memiliki posisi di tangan kami sendiri," ujar Patrick Kluivert.

"Kami berada di urutan ketiga dan harus finis di antara dua yang pertama untuk mendapatkan tiket langsung. Posisi 3 dan 4 masih punya peluang," lanjutnya.