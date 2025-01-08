Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata Patrick Kluivert soal Peluang Timnas Indonesia Tampil di Piala Dunia 2026, Loloskan Langsung atau Lewat Putaran Keempat?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |19:26 WIB
Kata Patrick Kluivert soal Peluang Timnas Indonesia Tampil di Piala Dunia 2026, Loloskan Langsung atau Lewat Putaran Keempat?
Patrick Kluivert resmi jadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@patrickkluivert)
A
A
A

PATRICK Kluivert resmi jadi pelatih Timnas Indonesia. Dia pun langsung bicara kans Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026.

Kluivert membicarakan peluang Timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau lewat putaran keempat. Menurutnya, hal bisa ditentukan oleh mereka sendiri.

Patrick Kluivert

Peluang Timnas Indonesia

Jalur lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 adalah lewat pemuncak klasemen grup dan posisi kedua. Sementara itu, kans lolos lewat putaran keempat jika berada di posisi ketiga ataupun keempat.

Saat ini, Timnas Indonesia sedang berjuang dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka sementara waktu berada di posisi ketiga dengan enam poin.

Patrick Kluivert mengatakan untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 bukan perkara mudah. Namun, menurutnya dalam sepak bola segala kemungkinan bisa terjadi.

"Kami ingin lolos ke Piala Dunia. Itu tidak mudah dalam satu grup dengan Jepang, Australia, China, Arab Saudi dan Bahrain," kata Patrick Kluivert, dilansir dari Archive, Rabu (8/1/2025).

Patrick Kluivert mengatakan Timnas Indonesia harus menentukan di mana posisi akhir berada. Jadi, timnya harus tampil maksimal dalam sisa laga yang akan dimainkan

"Namun, empat pertandingan sebelum akhir kami memiliki posisi di tangan kami sendiri," ujar Patrick Kluivert.

"Kami berada di urutan ketiga dan harus finis di antara dua yang pertama untuk mendapatkan tiket langsung. Posisi 3 dan 4 masih punya peluang," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176753/wasit_kualifikasi_piala_dunia_2026-epJL_large.jpg
Berapa Gaji Wasit di Kualifikasi Piala Dunia 2026? Ternyata Segini Kisarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176733/timnas_indonesia_dan_timnas_curacao-AgZx_large.jpg
Adu Ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Mantan Tim Asuhan Patrick Kluivert Curacao, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176722/erick_thohir_dan_presiden_prabowo_subianto-6WCy_large.jpg
Erick Thohir Minta Maaf ke Presiden Prabowo Usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176718/presiden_prabowo_subianto-wuU7_large.jpg
Presiden Prabowo Subianto Kecewa Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/51/1631789/bogor-10k-siliwangi-bangkitnya-event-lari-legendaris-sejak-1981-ydd.webp
Bogor 10K Siliwangi, Bangkitnya Event Lari Legendaris Sejak 1981
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/rasmus_hojlund.jpg
Napoli Tak Menyesal Rekrut Rasmus Hojlund, Cetak Empat Gol dari Enam Laga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement