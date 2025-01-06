BREAKING NEWS: PSSI Resmi Pecat Shin Tae-yong dari Posisi Pelatih Timnas Indonesia!

PSSI resmi memecat Shin Tae-yong dari jabatan pelatih Timnas Indonesia. Informasi itu disampaikan langsung Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers yang diadakan di Menara Danareksa Ruangan Aryanusa Ballroom 1 Lantai 2, Jakarta, Senin (6/1/2025).

“Kita melihat perlu adanya pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang lebih disepakati oleh pemain, komunikasi lebih baik dan implementasi program yang lebih baik,” kata Erick Thohir di sesi konferensi pers.

“Pak Mardji (manajer Timnas Indonesia) sudah bertemu pelatih Shin Tae-yong tadi pagi. Surat menyuratnya akan diproses dan kerjasama telah berkahir dan kami ucapkan terima kasih,” lanjut Erick Thohir.

1. Shin Tae-yong Gagal di Piala AFF 2024

Sebelum keputusan ini diambil, sejak beberapa minggu terakhir beredar kabar Shin Tae-yong akan dicopot dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Rumor ini mencuat tak lama setelah Timnas Indonesia rontok di fase grup Piala AFF 2024.

Kegagalan Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2024 sejatinya sudah diprediksi sejak awal. Sebab, Shin Tae-yong memilih mengandalkan pemain dengan rataan usia 20,3 tahun.

Di saat bersamaan, tim-tim kuat seperti Timnas Vietnam dan Filipina menurunkan pemain terbaik. Sementara Thailand dan Singapura memadukan antara pemain dan senior.