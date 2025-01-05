Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Akhiri Tugas Jadi Caretaker Arema FC, Kuncoro Kirim Pesan Menyentuh

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |01:23 WIB
Akhiri Tugas Jadi Caretaker Arema FC, Kuncoro Kirim Pesan Menyentuh
Kuncoro mengirim pesan menyentuh usai resmi mengakhiri peran caretaker Arema FC (Foto: Arema FC)
A
A
A

MALANG – Kuncoro mengakhiri tugas sebagai caretaker Arema FC. Ia lalu mengirim pesan menyentuh kepada pemain jelang bergulirnya putaran kedua Liga 1 2024-2025.

Manajemen menunjuk Kuncoro tak lama usai memecat pelatih Joel Cornelli pada Desember 2024. Eks pemain Arema itu memimpin Singo Edan dalam dua laga terakhir di Liga 1.

Arema FC

1. Tugas Berat

Bagi Kuncoro dua laga menjadi caretacker atau pelatih sementara tim diakui memang menjadi beban baginya. Terlebih saat memimpin tim sementara, Arema FC baru menelan tren negatif di tiga laga terakhirnya.

Kuncoro mengatakan, datangnya pelatih kepala yang baru itu membuatnya mengakhiri memimpin tim di putaran pertama. Kemenangan atas Semen Padang dengan skor 2-1 melengkapi catatan manisnya.

“Tugas saya dari manajemen sebagai pelatih caretaker sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pelatih kepala yang baru," kata Kuncoro, dikutip Minggu (5/1/2025).

2. Masih di Tim

Tentu saja, pria berambut gondrong itu tidak serta merta meninggalkan tim Arema FC. Ia akan tetap menjadi bagian dari tim pelatih sebagai asisten.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sepakbola liga 1 Arema FC Kuncoro
