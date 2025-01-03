Arema FC Sudah Temukan Pelatih Baru Pengganti Joel Cornelli, Sudah Berada di Malang!

KABAR baik datang dari Arema FC. Mereka sudah menemukan pelatih baru pengganti Joel Cornelli yang baru saja terdepak dari kursi pelatih.

Bahkan, pelatih anyar ini disebut-sebut sudah berada di Malang. Kabar itu dibenarkan oleh manajemen Singo Edan -julukan Arema FC- yang bahkan menyebut calon pelatih kepala itu akan diperkenalkan ke publik.

1. Belum Bisa Beri Bocoran soal Pelatih Baru

Manajer Tim Arema FC, Wiebie Dwi Andriyas, mengatakan kalau manajemen Arema FC telah memutuskan pilihan kepada satu pelatih darı beberapa nama asal Brasil dan Portugal yang santer bergabung. Namun, ia tidak mau membocorkan siapa sosok pelatih tersebut.

"Pelatih baru sudah ada, tinggal menunggu diumumkan ke publik. Jadi sabar dulu karena manajemen masih menyelesaikan berkas-berkasnya," kata Wiebie Dwi Andriyas, dikonfirmasi pada Jumat (3/1/2025).

Wiebie hanya mengatakan bahwa sosok pelatih ini akan jadi sosok ayah bagi para pemain. Menurutnya, kharisma seorang ayah diperlukan untuk membimbing pemain-pemain Arema FC yang banyak didominasi pemain muda.

Selain itu, pelatih tersebut belum pernah melatih tim asal Indonesia sebelumnya. Oleh karena itu, mereka masih menunggu juru racik strategi tersebut tiba di Indonesia.

"Targetnya kan sebelum putaran kedua sudah mulai melatih tim. Jadi sekarang kami menunggu pelatih baru tiba di Indonesia," ucapnya.

Diharapkan pelatih baru ini bisa segera beradaptasi. Apalagi, manajemen Arema FC mempertahankan para asisten pelatih asing yang bisa berbahasa Portugis, termasuk penerjemah bahasa Portugis, Claudio de Jessus, yang sebelumnya mendampingi Joel Cornelli.

Sementara itu, General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi mengakui, pelatih kepala yang diincar Arema FC sudah tiba di Malang. Pelatih itu akan diperkenalkan ke publik dalam waktu dekat.

"Sudah tiba semalam, sekarang sudah di Malang," ucap Yusrinal Fitriandi, dikonfirmasi terpisah.