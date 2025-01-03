Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Sudah Temukan Pelatih Baru Pengganti Joel Cornelli, Sudah Berada di Malang!

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |21:48 WIB
Arema FC Sudah Temukan Pelatih Baru Pengganti Joel Cornelli, Sudah Berada di Malang!
Para pemain Arema FC kala berlaga. (Foto: Arema FC)
A
A
A

KABAR baik datang dari Arema FC. Mereka sudah menemukan pelatih baru pengganti Joel Cornelli yang baru saja terdepak dari kursi pelatih.

Bahkan, pelatih anyar ini disebut-sebut sudah berada di Malang. Kabar itu dibenarkan oleh manajemen Singo Edan -julukan Arema FC- yang bahkan menyebut calon pelatih kepala itu akan diperkenalkan ke publik.

Joel Cornelli

1. Belum Bisa Beri Bocoran soal Pelatih Baru

Manajer Tim Arema FC, Wiebie Dwi Andriyas, mengatakan kalau manajemen Arema FC telah memutuskan pilihan kepada satu pelatih darı beberapa nama asal Brasil dan Portugal yang santer bergabung. Namun, ia tidak mau membocorkan siapa sosok pelatih tersebut.

"Pelatih baru sudah ada, tinggal menunggu diumumkan ke publik. Jadi sabar dulu karena manajemen masih menyelesaikan berkas-berkasnya," kata Wiebie Dwi Andriyas, dikonfirmasi pada Jumat (3/1/2025).

Wiebie hanya mengatakan bahwa sosok pelatih ini akan jadi sosok ayah bagi para pemain. Menurutnya, kharisma seorang ayah diperlukan untuk membimbing pemain-pemain Arema FC yang banyak didominasi pemain muda.

Selain itu, pelatih tersebut belum pernah melatih tim asal Indonesia sebelumnya. Oleh karena itu, mereka masih menunggu juru racik strategi tersebut tiba di Indonesia.

"Targetnya kan sebelum putaran kedua sudah mulai melatih tim. Jadi sekarang kami menunggu pelatih baru tiba di Indonesia," ucapnya.

Diharapkan pelatih baru ini bisa segera beradaptasi. Apalagi, manajemen Arema FC mempertahankan para asisten pelatih asing yang bisa berbahasa Portugis, termasuk penerjemah bahasa Portugis, Claudio de Jessus, yang sebelumnya mendampingi Joel Cornelli.

Sementara itu, General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi mengakui, pelatih kepala yang diincar Arema FC sudah tiba di Malang. Pelatih itu akan diperkenalkan ke publik dalam waktu dekat.

"Sudah tiba semalam, sekarang sudah di Malang," ucap Yusrinal Fitriandi, dikonfirmasi terpisah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630467/indonesia-lolos-semifinal-bwf-world-junior-mixed-team-championships-2025-jmd.webp
Indonesia Lolos Semifinal BWF World Junior Mixed Team Championships 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/27/timnas_malaysia.jpg
FIFA Bocorkan Soal Pengadu 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia, Indonesia atau Vietnam?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement