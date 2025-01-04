JADWAL dan link live streaming CAF Confederation Cup 2024-2025 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Laga-laga seru akan tersaji karena persaingan makin sengit guna memperebutkan posisi terbaik.
Ya, matchday 4 fase grup sekaligus laga pembuka awal tahun TotalEnergies CAF Confederation Cup 2024-2025 dapat disaksikan pada Senin 6 Januari 2025. Anda bisa menyaksikannya di Vision+ secara mudah, dengan klik di sini.
Perebutan untuk menempati posisi puncak klasemen semakin sengit. Pasalnya, hanya 3 laga tersisa untuk berada di posisi aman dan lolos ke babak selanjutnya.
RS Berkane yang berhasil meraih 9 poin dan mengungguli tim puncak di grup lainnya akan bertandang ke Stadion 26 Mars. Mereka akan bertemu Stade Malien yang berada di posisi berbahaya denganperolehan 4 poin.
Sedangkan persaingan di Grup C semakin sengit ketika ASEC yang harus puas dengan hasil 4 poin dijadwalkan menjamu USM Alger yang berada di puncak klasemen. Duel itu akan tersaji di Stadion Felix Houphouet-Boigny.
Jangan lewatkan laga penuh drama dengan tensi tinggi dalam gelaran TotalEnergies CAF Confederation Cup! Pertandingan seru ini bisa disaksikan di Vision+.
Simak Jadwal Lengkap CAF Confederation Cup 2024-2025 di Vision+:
Senin, 6 Januari 2025
01.53 WIB: Stade Malien vs RS Berkane
05.50 WIB: CSS vs Simba SC (DELAY)
07.40 WIB: Stellenbosch FC vs Deportivo da Lunda-Sul (DELAY)
09.30 WIB: ASC Jaraaf vs Orapa United (DELAY)
11.50 WIB: Enyimba vs Black Bulls (DELAY)
13.40 WIB: Al Masry vs Zamalek (DELAY)
15.20 WIB: ASEC Mimosas vs USM Alger (DELAY)
17.10 WIB: CS Constantinos vs FC Bravos (DELAY)