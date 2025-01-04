Jadwal dan Link Live Steaming CAF Confederation Cup 2024-2025 di Vision+: Perebutan Posisi Makin Sengit!

JADWAL dan link live streaming CAF Confederation Cup 2024-2025 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Laga-laga seru akan tersaji karena persaingan makin sengit guna memperebutkan posisi terbaik.

Ya, matchday 4 fase grup sekaligus laga pembuka awal tahun TotalEnergies CAF Confederation Cup 2024-2025 dapat disaksikan pada Senin 6 Januari 2025. Anda bisa menyaksikannya di Vision+ secara mudah, dengan klik di sini.

Perebutan untuk menempati posisi puncak klasemen semakin sengit. Pasalnya, hanya 3 laga tersisa untuk berada di posisi aman dan lolos ke babak selanjutnya.

RS Berkane yang berhasil meraih 9 poin dan mengungguli tim puncak di grup lainnya akan bertandang ke Stadion 26 Mars. Mereka akan bertemu Stade Malien yang berada di posisi berbahaya denganperolehan 4 poin.

Sedangkan persaingan di Grup C semakin sengit ketika ASEC yang harus puas dengan hasil 4 poin dijadwalkan menjamu USM Alger yang berada di puncak klasemen. Duel itu akan tersaji di Stadion Felix Houphouet-Boigny.

Jangan lewatkan laga penuh drama dengan tensi tinggi dalam gelaran TotalEnergies CAF Confederation Cup! Pertandingan seru ini bisa disaksikan di Vision+.

Simak Jadwal Lengkap CAF Confederation Cup 2024-2025 di Vision+:

Senin, 6 Januari 2025

01.53 WIB: Stade Malien vs RS Berkane

05.50 WIB: CSS vs Simba SC (DELAY)

07.40 WIB: Stellenbosch FC vs Deportivo da Lunda-Sul (DELAY)

09.30 WIB: ASC Jaraaf vs Orapa United (DELAY)

11.50 WIB: Enyimba vs Black Bulls (DELAY)

13.40 WIB: Al Masry vs Zamalek (DELAY)

15.20 WIB: ASEC Mimosas vs USM Alger (DELAY)

17.10 WIB: CS Constantinos vs FC Bravos (DELAY)