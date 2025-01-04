Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

2 Pemain Resmi Merapat ke Malut United, Laskar Kie Raha Makin Pede Tatap Putaran Kedua Liga 1 2024-2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |23:05 WIB
2 Pemain Resmi Merapat ke Malut United, Laskar Kie Raha Makin Pede Tatap Putaran Kedua Liga 1 2024-2025
Para pemain anyar Malut United. (Foto: Malut United)
A
A
A

2 pemain resmi merapat ke Malut United pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2024-2025. Kedua pemain itu adalah Jonathan Bustos dan Sony Norde.

Kehadiran Jonathan Bustos dan Sony Norde pun membuat Laskar Kie Raha -julukan Malut United- makin percaya diri tatap putaran kedua Liga 1 2024-2025. Hal itu disampaikan pelatih Malut United, Imran Nahumarury.

Jonathan Bustos

1. Malut United Bermanuver di Bursa Transfer

Malut United mulai bermanuver di bursa transfer jelang putaran kedua Liga 1 2024-2025. Bustos dan Norde menjadi nama terbaru yang direkrut.

Diketahui, dua legiun asing itu mengikat kerja sama hingga akhir musim 2024-2025. Ada opsi perpanjangan kontrak.

Nama Bustos sendiri sudah tidak asing karena memiliki pengalaman bermain di Indonesia. Karier gelandang asal Argentina itu melejit ketika membela Borneo FC pada 2021-2023 dengan mengemas 11 gol dan 16 assist dari 64 penampilan. Kemudian, dia sempat membela PSS Sleman pada 2023-2024.

Setelah itu, Bustos melanjutkan kariernya bersama Al Quwa Al Jawiya yang merupakan klub divisi utama Liga Irak. Sampai akhirnya, Bustos memutuskan kembali merumput di Indonesia dengan bergabung Malut United.

Imran mengakui bahwa pengalaman Bustos menjadi salah satu faktor yang membuat Malut United tertarik memakai jasanya. Hadirnya pemain berusia 30 tahun itu diyakini bakal menambah kreativitas lini tengah Laskar Kie Raha.

“Bustos sudah berpengalaman di Indonesia. Kehadirannya sebagai pengisi slot pemain asing akan menambah kekuatan Malut United di putaran II,” ujar Imran dalam keterangannya, Sabtu (4/1/2025).

Halaman:
1 2
      
