Jay Idzes Cetak Gol di Laga Venezia vs Empoli di Liga Italia 2024-2025 Malam Ini?

JAY Idzes mencetak gol di laga Venezia vs Empoli di pekan ke-19 Liga Italia 2024-2025 yang berlangsung Sabtu, (4/1/2025) pukul 21.00 WIB? Venezia membutuhkan kemenangan untuk keluar dari zona degradasi.

Dalam lima laga terakhir di Liga Italia 2024-2025, Venezia mendapatkan satu menang, dua imbang dan dua kalah. Di laga terkini yang berlangsung akhir pekan lalu, Venezia kalah 0-1 dari Napoli.

1. Statistik Menonjol

(Jay Idzes saat menempel ketat Romelu Lukaku)

Meski hasil yang didapatkan Venezia kurang maksimal, nilai yang didapatkan Jay Idzes di setiap pertandingan selalu di atas rata-rata rekan setimnya. Kelebihan yang dimiliki Jay Idzes adalah kemampuannya dalam merebut bola dari kaki lawan dan membangun serangan.

Penyerang-penyerang top dunia seperti Romelu Lukaku (Napoli) dan Dusan Vlahovic (Juventus) sudah merasakan betapa sulitnya lepas dari penjagaan Jay Idzes. Tak hanya kuat dalam bertahan, bek bertinggi badan 190 sentimeter ini juga bisa mencetak gol.

Dari 16 laga Liga italia 2024-2025, Jay Idzes mencetak satu gol. Hebatnya, gol itu dilesakkan Jay Idzes ke gawang Juventus yang notabene salah satu klub kuat di Liga Italia.

2. Empoli Jadi Korban Selanjutnya?

Berhubung dalam kepercayaan diri tinggi, Jay Idzes berpotensi membobol gawang Empoli dalam laga malam ini. Ketika Venezia mendapatkan set piece, Jay Idzes dapat diandalkan untuk membobol gawang lawan.