Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga matchday ketiga Grup C Piala Asia U-20 2025 ini akan dilangsungkan di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China pada Rabu, 19 Februari 2025 pukul 18.30 WIB dan live di RCTI.

1. Yaman U-20 Paling Lemah?

Timnas Yaman U-20 saat tampil di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Ketimbang dua lawan lain Timnas Indonesia U-20 di Grup C Piala Asia U-20 2025, Yaman U-20 bisa dibilang yang paling lemah. Dibilang begitu karena dua lawan Timnas Indonesia U-20 lainnya adalah Iran U-20 dan Uzbekistan U-20.

Iran U-20 merupakan juara Piala Asia U-20 sebanyak empat kali. Di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 Iran U-20 juga tampil garang dengan menyapu bersih tiga pertandingan dengan kemenangan, yakni menghajar Laos dan Mongolia 8-0, serta India 1-0.

Uzbekistan U-20 jangan ditanya lagi. Wakil Asia Tengah ini merupakan juara bertahan, alias kampiun Piala Asia U-20 2023. Saat itu, Uzbekistan U-20 menang 1-0 atas Irak U-20 di partai puncak.

2. Tak Bisa Diremehkan

Meski begitu, pantang bagi Timnas Indonesia U-20 meremehkan Yaman U-20. Timnas Indonesia U-20 pernah menghadapi lawan yang sama di matchday pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Dalam laga yang digelar di Stadion Madya Jakarta, skor sama kuat 1-1. Jika tidak berbenah, Timnas Indonesia U-20 bisa kehilangan poin saat bersua wakil Asia Barat tersebut.