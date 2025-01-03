4 Pemain Keturunan yang Sudah Dinaturalisasi Indonesia Tapi Dicueki Shin Tae-yong, Nomor 1 Jens Raven!

Empat pemain keturunan Indonesia ini sudah dinaturalisasi tapi dicueki Shin Tae-yong (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

BERIKUT empat pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi Indonesia tetapi dicueki Shin Tae-yong. Salah satunya adalah Jens Raven!

Keempat pemain ini sudah rela berpindah kewarganegaraan menjadi WNI. Namun, hingga kini, Shin masih cuek atau ada yang sudah dipanggil tetapi diabaikan.

Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

4. Cyrus Margono





Pemain satu ini sudah menjalani sumpah WNI pada pertengahan 2024. Cyrus bahkan rela memilih menjadi warga negara Indonesia meski eligible untuk dua negara lain yakni Irak dan Amerika Serikat.

Sayangnya, hingga kini sang pemain belum juga dipanggil Shin ke Timnas Indonesia. Tampaknya sulit mencari slot untuk penjaga gawang bertubuh jangkung ini.

3. Elkan Baggott





Pemain satu ini sudah memiliki status WNI sejak 2021. Baggott bahkan pernah menjadi andalan bagi Shin di Timnas Indonesia.

Sayangnya, kedua pihak berseteru gara-gara Playoff Olimpiade Paris 2024. Hingga kini, Baggott seakan dicueki oleh pria asal Korea Selatan itu.