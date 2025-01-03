Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Keturunan yang Sudah Dinaturalisasi Indonesia Tapi Dicueki Shin Tae-yong, Nomor 1 Jens Raven!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |12:03 WIB
4 Pemain Keturunan yang Sudah Dinaturalisasi Indonesia Tapi Dicueki Shin Tae-yong, Nomor 1 Jens Raven!
Empat pemain keturunan Indonesia ini sudah dinaturalisasi tapi dicueki Shin Tae-yong (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

BERIKUT empat pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi Indonesia tetapi dicueki Shin Tae-yong. Salah satunya adalah Jens Raven!

Keempat pemain ini sudah rela berpindah kewarganegaraan menjadi WNI. Namun, hingga kini, Shin masih cuek atau ada yang sudah dipanggil tetapi diabaikan.

Shin Tae-yong

Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

4 Pemain Keturunan yang Sudah Dinaturalisasi Indonesia Tapi Dicueki Shin Tae-yong

4. Cyrus Margono

Cyrus Margono

Pemain satu ini sudah menjalani sumpah WNI pada pertengahan 2024. Cyrus bahkan rela memilih menjadi warga negara Indonesia meski eligible untuk dua negara lain yakni Irak dan Amerika Serikat.

Sayangnya, hingga kini sang pemain belum juga dipanggil Shin ke Timnas Indonesia. Tampaknya sulit mencari slot untuk penjaga gawang bertubuh jangkung ini.

3. Elkan Baggott

Elkan Baggott

Pemain satu ini sudah memiliki status WNI sejak 2021. Baggott bahkan pernah menjadi andalan bagi Shin di Timnas Indonesia.

Sayangnya, kedua pihak berseteru gara-gara Playoff Olimpiade Paris 2024. Hingga kini, Baggott seakan dicueki oleh pria asal Korea Selatan itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175489/kevin_diks-R1XQ_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Kevin Diks Cetak Gol Penalti, Skuad Garuda Unggul Cepat 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175483/justin_hubner-2yc5_large.jpg
Masyarakat Arab Saudi Tandai Justin Hubner Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175481/timnas_indonesia-GWV0_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175474/maarten_paes-NyqW_large.jpg
Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026: Maarten Paes Starter, Ole Romeny Cadangan!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1629913/timnas-indonesia-dapat-4000-kursi-suporter-di-laga-kontra-arab-saudi-garuda-saudi-kebagian-1000-ogh.jpg
Timnas Indonesia Dapat 4.000 Kursi Suporter di Laga Kontra Arab Saudi, Garuda Saudi Kebagian 1.000
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement