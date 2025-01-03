Pemain Brighton & Hove Albion Joel Veltman Tertarik Bela Timnas Indonesia namun Terganjal Aturan

PEMAIN Brighton & Hove Albion, Joel Veltman, tertarik membela Timnas Indonesia. Jika diberi pilihan, pesepakbola 32 tahun ini akan memilih Indonesia sebagai tim nasional yang dibela.

Hal itu diungkapkan Joel Veltman saat hadir di channel YouTube My Heritage DNA pada 2019. Saat itu, Joel Veltman yang berusia 27 tahun menceritakan dirinya memiliki darah Indonesia dari keluarga sang ibu.

1. Punya Darah Indonesia

Aksi Joel Veltman di laga Brighton vs Manchester City. (Foto: Instagram/@joelveltman)

“Menurut saya, ibu atau nenek saya berasal dari Indonesia,” kata Joel Veltman yang sejak 2020 berkarier di Premier League bersama Brighton & Hove Albion, Okezone mengutip dari channel YouTube My Heritage DNA.

“Jika saya punya kesempatan memilih, saya mungkin memilih bermain untuk Indonesia,” tegas pemain yang biasa mentas sebagai fullback kanan dan bek tengah ini.

Di tengah banyaknya pemain kelahiran Belanda yang dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) akhir-akhir ini, kenapa Joel Veltman tidak masuk radar PSSI? Bukannya Joel Veltman salah satu pemain keturunan terbaik yang dimiliki PSSI?

PSSI tentunya sudah memantau Joel Veltman. Namun, setelah ditelusuri, Joel Veltman tak eligible membela Timnas Indonesia.