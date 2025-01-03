Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Brighton & Hove Albion Joel Veltman Tertarik Bela Timnas Indonesia namun Terganjal Aturan

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |12:00 WIB
Pemain Brighton & Hove Albion Joel Veltman Tertarik Bela Timnas Indonesia namun Terganjal Aturan
Joel Veltman (kiri) tertarik membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@joelveltman)
A
A
A

PEMAIN Brighton & Hove Albion, Joel Veltman, tertarik membela Timnas Indonesia. Jika diberi pilihan, pesepakbola 32 tahun ini akan memilih Indonesia sebagai tim nasional yang dibela.

Hal itu diungkapkan Joel Veltman saat hadir di channel YouTube My Heritage DNA pada 2019. Saat itu, Joel Veltman yang berusia 27 tahun menceritakan dirinya memiliki darah Indonesia dari keluarga sang ibu.

1. Punya Darah Indonesia

Aksi Joel Veltman di laga Brighton vs Manchester City. (Foto: Instagram/@joelveltman)

Aksi Joel Veltman di laga Brighton vs Manchester City. (Foto: Instagram/@joelveltman)

“Menurut saya, ibu atau nenek saya berasal dari Indonesia,” kata Joel Veltman yang sejak 2020 berkarier di Premier League bersama Brighton & Hove Albion, Okezone mengutip dari channel YouTube My Heritage DNA.

“Jika saya punya kesempatan memilih, saya mungkin memilih bermain untuk Indonesia,” tegas pemain yang biasa mentas sebagai fullback kanan dan bek tengah ini.

Di tengah banyaknya pemain kelahiran Belanda yang dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) akhir-akhir ini, kenapa Joel Veltman tidak masuk radar PSSI? Bukannya Joel Veltman salah satu pemain keturunan terbaik yang dimiliki PSSI?

PSSI tentunya sudah memantau Joel Veltman. Namun, setelah ditelusuri, Joel Veltman tak eligible membela Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175460/timnas_indonesia-QuBs_large.jpg
3 Pesan Penting Patrick Kluivert ke Ole Romeny Cs Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175458/timnas_indonesia-XvWY_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi Malam Ini: Wajib Menang Garuda, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175433/presiden_prabowo_subianto_video_call_timnas_indonesia-W4Jm_large.jpg
Beri Dukungan dan Doa, Presiden Prabowo Subianto Video Call Timnas Indonesia Jelang Lawan Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175419/beckham_putra_kenakan_nomor_punggung_7_di_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_dan_irak_pssi-nDoc_large.jpg
Daftar Nomor Punggung 23 Pemain Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi: Beckham Putra 7, Ole Romeny 10!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1630137/calvin-verdonk-absen-di-laga-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-cdg.jpg
Calvin Verdonk Absen di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/02/saleh_al_shehri.jpg
Daftar 3 Striker Arab Saudi yang Bisa Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia: Ada Pembunuh Argentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement