Sambut 2025, Indra Sajfri: Tahun Baru, Harapan Baru, Semoga Indonesia Mendunia

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sajfri menyambut baik 2025 sebab ia mau tahun baru, ada harapan dan semangat baru untuk persepakbolaan Tanah Air. Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik (Dirtek) PSSI itu berdoa semoga di 2025 ini persepakbolaan Indonesia bisa mendunia.

Di tahun 2024, sepak bola Indonesia mengalami progres yang positif. Tidak hanya Timnas Indonesia kelompok senior saja, melainkan juga di kelompok umur.

1. Prestasi Timnas Indonesia di 2024

Pada level senior, Timnas Indonesia untuk pertama kalinya berhasil lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bahkan Skuad Garuda saat ini masih punya peluang yang terbuka untuk lolos otomatis ke ajang bergengsi itu.

Pasalnya, Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi tiga dengan koleksi enam poin, hanya berjarak satu angka dari Australia yang ada di posisi dua. Skuad Garuda bisa saja finis posisi dua untuk menyegel tiket otomatis lolos jika meraih hasil positif di empat laga sisa Grup C.

Kemudian, Indra Sjafri juga sukses mencatat beragam hasil manis bersama Timnas Indonesia U-20. Skuad Garuda Nusantara sukses merebut gelar juara Piala AFF U-19 2024.

Kemudian, dia juga sukses membawa skuadnya lolos ke Piala Asia U-20 2025. Timnas Indonesia U-20 pun memiliki harapan untuk bisa beraksi di Piala Dunia U-20 2025 mengingat ajang tersebut merupakan salah satu jalan menuju kesana.