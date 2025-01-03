Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liburan Berakhir, Persib Bandung Langsung Fokus Persiapkan Diri Lawan Bali United

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |23:01 WIB
Liburan Berakhir, Persib Bandung Langsung Fokus Persiapkan Diri Lawan Bali United
Para pemain Persib Bandung kala berlatih. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PERSIB Bandung langsung fokus persiapkan diri melawan Bali United usai liburan berakhir. Laga melawan Bali United sendiri akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa 7 Januari 2025.

Duel Bali United vs Persib Bandung merupakan pertandingan tunda di pentas Liga 1 2024-2025. Jelang laga itu, para pemain Persib sudah menjalani latihan kembali.

Persib Bandung

1. Persib Bandung Dapat Jatah Libur

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengatakan libur itu harus diberikan karena selama ini para pemainnya sudah menjalani pertandingan dengan jadwal yang padat. Bahkan ia memberikan waktu libur lebih panjang.

“Ini latihan pertama setelah libur, semuanya sudah melewati masa libur yang bagus. Dan saya juga memberi libur tambahan karena hasil bagus yang didapat,” kata Bojan Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (3/1/2025).

Saat ini, lanjutnya, Persib Bandung mulai fokus ke laga melawan Bali United. Menurutnya, pertandingan ini akan sangat berat.

“Jadwal di Januari akan sangat berat, kami akan menghadapi empat lawan yang sangat kuat. Kami akan menatapnya laga demi laga, mencoba untuk mendapat hasil positif dan tetap bertahan di puncak,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
