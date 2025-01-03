3 Pilar Cedera, Bali United Gerak Cepat Berburu Pemain

Bali United bergerak cepat berburu pemain di bursa transfer (Foto: PT LIB)

GIANYAR – Bali United bergerak cepat mencari pemain baru di bursa transfer jeda musim Liga 1. Sebab, tiga pilar pentingnya cedera.

Pelatih Bali United, Stefano Cugurra mengungkapkan, proses transfer pemain sedang dikerjakan oleh manajemen klub. Ia percaya penuh dengan tindak-tanduk mereka.

1. Kurang Mengenakkan

Bali United diterpa kabar kurang mengenakkan setelah tiga pemainnya dipastikan akan absen lama di putaran kedua Liga 1 2024-2025. Ketiga pemain itu adalah Made Tito Wiratama, Gede Sunu Jyesta, dan Bagas Adi Nugroho.

Dokter Tim Bali United, Ganda Putra mengatakan, ketiganya mengalami cedera lutut dan harus menjalani serangkaian operasi. Sebab itu, Serdadu Tridatu harus mencari penggantinya.

Menurut situs resmi Bali United, Teco membutuhkan setidaknya empat pemain baru untuk memperkuat tim. Satu dari empat pemain itu bisa diisi oleh slot pemain asing.

2. Dikebut

Pelatih asal Brasil itu mengatakan proses transfer sedang dikebut oleh manajemen klub. Ia berharap, bergabungnya pemain baru di bursa transfer jeda musim bisa menambah kekuatan Bali United di putaran kedua.