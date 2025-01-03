Malut United Resmikan 2 Pemain Asing Anyar Jonathan Bustos dan Sony Norde

MALUT United meresmikan transfer dua pemain asing anyar yakni Jonathan Bustos dan Sony Norde. Keduanya mendapat kontrak selama setengah musim.

Ya, Bustos dan Sony sepakat mengikat kerja sama hingga akhir musim 2024-2025, dengan opsi perpanjangan kontrak. Secara administrasi, mereka bisa tampil bersama skuad Laskar Kie Raha pada putaran II Liga 1 2024-2025.

1. Kondisi Fit

COO Malut United, Willem D. Nanlohy, mengucapkan selamat datang kepada dua pemain itu. Ia berharap Bustos dan Sony bisa terus fit agar rutin bermain di putaran Liga 1 2024-2025.

“Manajemen sudah menyelesaikan proses transfer dan pendaftaran pemain sesuai prosedur. Selamat datang, semoga Bustos dan Sony berada dalam kondisi fit ketika putaran II dimulai,” kata Willem dalam keterangan resminya, Jumat (3/1/2025).

2. Pengalaman di Indonesia

Sebelum didaftarkan Malut, Bustos tercatat sebagai pemain Al-Quwa Al-Jawiya yang merupakan klub peserta divisi utama Liga Irak. Pemain berpaspor Argentina itu sudah berpengalaman merumput di Indonesia bersama Borneo FC (2021-2023) dan PSS Sleman (2023-2024).

“Bustos sudah berpengalaman di Indonesia. Kehadirannya sebagai pengisi slot pemain asing akan menambah kekuatan Malut United di putaran II,” kata pelatih Imran Nahumarury.