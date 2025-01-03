Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gagal Jadi Juara Paruh Musim Liga 1 2024-2025, Persebaya Surabaya Berniat Belanja Banyak Pemain Baru

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |00:01 WIB
Gagal Jadi Juara Paruh Musim Liga 1 2024-2025, Persebaya Surabaya Berniat Belanja Banyak Pemain Baru
Persebaya Surabaya siap hadapi Liag 1 2024-2025. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, memberikan sinyal timnya akan aktif di bursa transfer paruh musim Liga 1 2024-2025. Munster mengatakan ada banyak pemain baru yang akan coba didatangkan agar bisa membantu tim berjuluk Bajul Ijo meraih gelar juara di akhir musim.

Kegagalan Persebaya menjadi juara paruh musim tampaknya menjadi salah satu alasan mengapa Munster mau timnya mendapat amunisi baru. Sebab saat menghadapi laga krusial seperti melawan Bali United pada Desember lalu, Persebaya justru kesulitan hingga kalah 0-2.

1. Gara-Gara Satu Pemain Absen, Permainan Persebaya Tak Maksimal

Apalagi di laga tersebut, Persebaya kehilangan Francisco Rivera, yang absen karena cedera. Absennya Rivera dinilai memang membuat lini serang Bajul Ijo lemah.

Ketergantungan ke Rivera memang begitu terasa ketika laga melawan Serdadu Tridatu, julukan Bali United. Menanggapi hal itu, Paul Munster menegaskan, akan membawa pemain-pemain baru untuk menumbuhkan kompetisi di internal timnya. Apalagi berkaca melawan Bali United, kehilangan Rivera dinilai Munster berdampak besar pada lini serang Persebaya.

Bali United vs Persebaya Surabaya (instagram/baliunitedfc)

"(Kehilangan pemain) Kadang itu membuat dirimu lebih rawan dieksploitasi oleh lawan dari serangan balik. Untuk itu, saya ingin membawa lebih banyak pemain baru di paruh musim kedua untuk kompetisi," ucap Paul Munster, dikutip Jumat (3/1/2025).

Pelatih asal Irlandia Utara menginginkan, bahwa di timnya ada kompetisi antar pemain. Hal ini dinilai wajar, apalagi kompetisi Liga 1 terlalu padat, sehingga perlu satu dua pemain pada posisi yang sama.

"Kadang para pemain (utama) tampil kurang bersinar saat dibutuhkan. Saya butuh kompetisi di dalam tim. Tetapi kami harus move on, kami harus segera berubah. Pemain punya hari libur dan di paruh kedua musim kami harus terus melaju," paparnya.

Halaman:
1 2
      
