Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

3 Pemain Manchester United yang Absen Lawan Liverpool di Liga Inggris 2024-2025, Nomor 1 Mason Mount!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |20:40 WIB
3 Pemain Manchester United yang Absen Lawan Liverpool di Liga Inggris 2024-2025, Nomor 1 Mason Mount!
Para pemain Manchester United kala berlaga. (Foto: Manchester United)
A
A
A

3 pemain Manchester United yang absen lawan Liverpool di Liga Inggris 2024-2025 menarik diulas. Salah satunya ada nama Mason Mount.

Man United akan melanjutkan perjalanannya di Liga Inggris 2024-2025. Mereka akan bertandang ke markas Liverpool, yakni Stadion Anfield, pada Minggu 5 Januari 2025 pukul 23.30 WIB.

Sayangnya, pelatih Man United, Ruben Amorim, tak bisa membawa tiga pemainnya ke markas Liverpool. Padahal, mereka bertekad bangkit dalam laga itu usai kalah di 4 laga beruntun.

Liverpool pun dipastikan bakal jadi lawan yang sulit dihadapi Man United karena terus tampil tangguh musim ini. Bahkan, Liverpool tengah bertengger kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 45 poin saat ini.

Berikut 3 pemain Manchester United yang absen lawan Liverpool di Liga Inggris 2024-2025:

3. Victor Lindelof

Victor Lindelof

Salah satu pemain Manchester United yang absen lawan Liverpool di Liga Inggris 2024-2025 adalah Victor Lindelof. Dilansir dari Liverpool.com, Jumat (3/1/2025), Lindelof harus absen akibat cedera otot.

Cedera ini sudah mendera Lindelof saat membela Man United melawan Tottenham Hotspur dalam ajang Piala Liga Inggris 2024-2025 pada 20 Desember 2024. Di laga itu, Man United juga tumbang dengan skor 3-4.

2. Luke Shaw

Luke Shaw

Di urutan kedua, ada Luke Shaw. Bek asal Inggris itu baru bermain sedikit musim ini karena banyak didera cedera.

Total, Luke Shaw baru tampil 3 kali musim ini. Dia pun dipastikan masih akan absen saat Man United melakukan lawatan ke markas Liverpool.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630507/pbsi-dan-perada-swara-productionsjalin-kerja-samauntuk-gelarkejuaraan-bulu-tangkis-internasional-dan-nasional-2026-fzg.webp
PBSI dan Perada Swara ProductionsÂ Jalin Kerja SamaÂ untuk GelarÂ Kejuaraan Bulu Tangkis Internasional dan Nasional 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/04/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes.jpg
Maarten Paes Bikin Arab Saudi Frustrasi Lagi? Statistik sang Kiper Bikin Ngeri!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement