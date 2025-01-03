3 Pemain Manchester United yang Absen Lawan Liverpool di Liga Inggris 2024-2025, Nomor 1 Mason Mount!

3 pemain Manchester United yang absen lawan Liverpool di Liga Inggris 2024-2025 menarik diulas. Salah satunya ada nama Mason Mount.

Man United akan melanjutkan perjalanannya di Liga Inggris 2024-2025. Mereka akan bertandang ke markas Liverpool, yakni Stadion Anfield, pada Minggu 5 Januari 2025 pukul 23.30 WIB.

Sayangnya, pelatih Man United, Ruben Amorim, tak bisa membawa tiga pemainnya ke markas Liverpool. Padahal, mereka bertekad bangkit dalam laga itu usai kalah di 4 laga beruntun.

Liverpool pun dipastikan bakal jadi lawan yang sulit dihadapi Man United karena terus tampil tangguh musim ini. Bahkan, Liverpool tengah bertengger kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 45 poin saat ini.

Berikut 3 pemain Manchester United yang absen lawan Liverpool di Liga Inggris 2024-2025:

3. Victor Lindelof





Salah satu pemain Manchester United yang absen lawan Liverpool di Liga Inggris 2024-2025 adalah Victor Lindelof. Dilansir dari Liverpool.com, Jumat (3/1/2025), Lindelof harus absen akibat cedera otot.

Cedera ini sudah mendera Lindelof saat membela Man United melawan Tottenham Hotspur dalam ajang Piala Liga Inggris 2024-2025 pada 20 Desember 2024. Di laga itu, Man United juga tumbang dengan skor 3-4.

2. Luke Shaw





Di urutan kedua, ada Luke Shaw. Bek asal Inggris itu baru bermain sedikit musim ini karena banyak didera cedera.

Total, Luke Shaw baru tampil 3 kali musim ini. Dia pun dipastikan masih akan absen saat Man United melakukan lawatan ke markas Liverpool.