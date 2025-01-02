Live di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

JADWAL Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas Okezone. Laga yang akan disiarkan live di RCTI itu akan tayang pada sore hari.

Ya, Timnas Indonesia akan segera melanjutkan perjalanannya di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada matchday ketujuh, Skuad Garuda dijadwalkan bertandang ke markas Timnas Australia.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia sendiri akan digelar Sydney Football Stadium, Sydney, Australia. Australia sendiri terakhir kali menggunakan stadion ini sebagai kandangnya pada Maret 2017, tepatnya ketika menjamu Uni Emirat Arab.

1. Skuad Garuda Dapat Perlawanan Sengit

Main di markas Australia, Timnas Indonesia tentunya akan mendapat perlawanan sengit. Apalagi, kedua tim tengah bersaing ketat di klasemen sementara Grup C.

Australia bertengger di urutan kedua pada klasemen sementara Grup C dengan 7 poin. Sementara skuad Garuda, mereka ada di posisi ketiga dengan 6 poin.

Dalam pertemuan pertama kedua tim di SUGBK pada 10 September 2024, laga pun berjalan sengit. Tetapi akhirnya, skuad Garuda bisa meraup 1 poin karena laga berakhir imbang tanpa gol.

2. Timnas Indonesia Tetap Optimis

Meski dapat perlawanan sengit, Timnas Indonesia tentunya tetap optimistis menatap laga melawan Australia. Sebab, skuad Garuda bermimpi lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Penggawa Timnas Indonesia, Sandy Walsh, menegaskan bahwa dirinya yakin bisa membawa Timnas Indonesia mewujudkan mimpinya. Menurutnya, seluruh pemain di Timnas Indonesia saat ini punya satu tujuan sama, yakni dapat lolos pertama kalinya ke Piala Dunia.

"Saya percaya akan hal itu,” kata Sandy Walsh dilansir dari Sporza, Kamis (2/1/2025).

"Sama seperti anggota grup lainnya, kemenangan melawan Arab Saudi telah memberikan kepercayaan diri yang tinggi kepada semua orang," ucap Sandy Walsh.