HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Italia Sebut Ketum PSSI Ingin Ganti Shin Tae-yong di Timnas Indonesia dengan Pelatih asal Eropa!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |12:20 WIB
Media Italia Sebut Ketum PSSI Ingin Ganti Shin Tae-yong di Timnas Indonesia dengan Pelatih asal Eropa!
Shin Tae-yong masih terikat kontak bersama PSSI hingga 2027. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Italia, Tuttosport, menyebut ketua umum PSSI Erick Thohir ingin mengganti pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan juru taktik lain. Tuttosport berspekulasi, hal itu dilakukan Erick Thohir agar Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.

Sosok Erick Thohir sering menjadi pembahasan media-media Italia. Penyebabnya karena pria berusia 54 tahun itu sempat menjadi presiden salah satu klub raksasa Italia, Inter Milan.

Tuttosport sebut Erick Thohir ingin ganti Shin Tae-yong. (Foto: Tuttosport)

Tuttosport sebut Erick Thohir ingin ganti Shin Tae-yong. (Foto: Tuttosport)

Tak heran ketika Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, gerak-geriknya tak lepas dari sorotan media Italia, salah satunya Tuttosport. Media yang berbasis di Kota Turin, Italia itu mengatakan Erick Thohir serius membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, termasuk mengontrak pelatih jempolan.

1. Misi Lolos Piala Dunia 2026

“Indonesia bisa saja berganti pelatih. Erik Thohir, Ketua Umum PSSI saat ini dan pernah menjadi pemilik Inter Milan ingin meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 telah memulai kampanye dengan rekrutmen besar-besaran di Eropa, memburu pemain (yang memiliki darah) Indonesia,” tulis Tuttosport, Okezone mengutipnya pada Kamis (2/1/2025).

“Dalam beberapa bulan terakhir ia berhasil membangun grup tingkat tinggi, yang juga mencakup Jay Idzes dari Venezia dan Eliano Reijnders, saudara dari pemain AC Milan Tijjani Reijnders,” lanjut Tuttosport.

Belakangan ini, kinerja Shin Tae-yong memang menjadi sorotan setelah gagal di Piala AFF 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu tak mampu membawa Skuad Garuda ke semifinal turnamen dua tahunan tersebut.

