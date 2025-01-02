Shin Tae-yong Panggil Pascal Struijk yang Diizinkan Bela Timnas Indonesia?

SHIN Tae-yong panggil Pascal Struijk yang diizinkan membela Timnas Indonesia? Medio September 2024, petinggi media asal Belanda, Dennie van Laar, membuat pernyataan mengejutkan.

Di channel YouTube medianya, Voetbal Primeur, Dennie van Laar mengatakan bek Leeds United tersebut diizinkan membela Timnas Indonesia. Hanya saja, tidak diketahui secara pasti apa arti “diizinkan” yang dimaksud di sini.

1. Diizinkan Membela Timnas Indonesia

Pascal Struijk berpotensi perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@pascalstruijk)

“Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan: Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa,”kata Dennie van Laar, Okezone mengutip dari channel YouTube Voetbal Primeur.

Dalam obrolan yang sama, Dennie van Laar mengatakan Kevin Diks dan Ole Romeny dalam proses menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Benar saja sebulan berselang, Kevin Diks resmi menjadi WNI. Sementara Ole Romeny, diperkirakan mendapatkan paspor Indonesia pada Februari atau Maret 2025.

Karena itu, apa yang disampaikan Dennie van Laar tentang Pascal Struijk bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada bek yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira Rp252,7 miliar tersebut.

2. Diharapkan Segera Gabung Timnas Indonesia

Berharap Pascal Struijk mengambil sumpah WNI dengan Ole Romeny peluangnya kecil. Jika bersedia menjadi WNI, Pascal Struijk kemungkinan baru akan diperkenalkan kepada publik Indonesia pada Maret 2025.