Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Panggil Pascal Struijk yang Diizinkan Bela Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |10:29 WIB
Shin Tae-yong Panggil Pascal Struijk yang Diizinkan Bela Timnas Indonesia?
Shin Tae-yong bisa panggil Pascal Struijk ke Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

SHIN Tae-yong panggil Pascal Struijk yang diizinkan membela Timnas Indonesia? Medio September 2024, petinggi media asal Belanda, Dennie van Laar, membuat pernyataan mengejutkan.

Di channel YouTube medianya, Voetbal Primeur, Dennie van Laar mengatakan bek Leeds United tersebut diizinkan membela Timnas Indonesia. Hanya saja, tidak diketahui secara pasti apa arti “diizinkan” yang dimaksud di sini.

1. Diizinkan Membela Timnas Indonesia

Pascal Struijk berpotensi perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@pascalstruijk)

Pascal Struijk berpotensi perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@pascalstruijk)

“Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan: Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa,”kata Dennie van Laar, Okezone mengutip dari channel YouTube Voetbal Primeur.

Dalam obrolan yang sama, Dennie van Laar mengatakan Kevin Diks dan Ole Romeny dalam proses menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Benar saja sebulan berselang, Kevin Diks resmi menjadi WNI. Sementara Ole Romeny, diperkirakan mendapatkan paspor Indonesia pada Februari atau Maret 2025.

Karena itu, apa yang disampaikan Dennie van Laar tentang Pascal Struijk bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada bek yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira Rp252,7 miliar tersebut.

2. Diharapkan Segera Gabung Timnas Indonesia

Berharap Pascal Struijk mengambil sumpah WNI dengan Ole Romeny peluangnya kecil. Jika bersedia menjadi WNI, Pascal Struijk kemungkinan baru akan diperkenalkan kepada publik Indonesia pada Maret 2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175231/prediksi_line_up_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_tanpa_calvin_verdonk_cverdonk-VEfX_large.jpg
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Tanpa Calvin Verdonk: Dean James Jadi Andalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175214/shayne_pattynama_berpotensi_dicoret_patrick_kluivert_jelang_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_spattynama-BUnx_large.jpg
6 Pemain Timnas Indonesia Dicoret Patrick Kluivert Hari Ini Jelang Lawan Arab Saudi, Siapa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175211/update_ranking_fifa_timnas_indonesia_jika_menang_imbang_dan_kalah_dari_arab_saudi_afc-IgMu_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang, Imbang atau Kalah dari Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175209/jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_malam_ini_afc-30b1_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini: Wajib Menang, Garuda!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1629837/pengamat-sebut-babak-4-kualifikasi-piala-dunia-2026-sudah-dibeli-arab-saudi-dan-qatar-bli.webp
Pengamat Sebut Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Sudah Dibeli Arab Saudi dan Qatar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/27/timnas_malaysia.jpg
FIFA Bocorkan Soal Pengadu 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia, Indonesia atau Vietnam?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement