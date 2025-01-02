Respons Berkelas Marc Klok soal Persib Bandung yang Juara Paruh Musim Liga 1 2024-2025

RESPONS berkelas Marc Klok soal Persib Bandung yang juara paruh musim Liga 1 2024-2025. Gelandang Persib Bandung itu memberi peringatan kepada rekan setimnya untuk tak boleh sombong karena perjalanan masih panjang.

Ya, Persib Bandung menutup paruh pertama dengan hasil kemenangan 1-0 atas Persis Solo pada Minggu 29 Desember 2024. Kemenangan itu sekaligus membuat Pangeran Biru menjadi pemuncak klasemen sementara di putaran pertama dengan mengemas 38 poin.

1. Persib Bandung Berjaya

Persib Bandung sukses mengudeta Persebaya Surabaya dari puncak klasemen. Tim berjuluk Bajul Ijo itu saat ini duduk di posisi dua dengan koleksi 37 poin, terpaut satu angka saja dari Persib Bandung.

Meski meraih pencapaian yang manis, Marc Klok mengingatkan rekan setimnya untuk tidak besar kepala. Sebab menurutnya, masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk mempertahankan posisinya di puncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025.

“Masih banyak hal yang kami harus perbaiki. Kami tidak boleh sombong atau apapun,” tutur Klok, dilansir dari situs resmi Persib Bandung, Kamis (2/12/2024).

“Tetap humble, tetap kerja keras, perbaiki (kekurangan). Semoga di akhir (musim), 34 pertandingan kami juara,” sambungnya.