HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gara-Gara Hal Ini, Persija Jakarta Bakal Datangkan Pemain Baru

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |07:16 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Persija Jakarta Bakal Datangkan Pemain Baru
Persija Jakarta bakal ramainkan jendela transfer paruh musim Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA Persija Jakarta dipastikan ikut meramaikan jendela transfer paruh musim Liga 1 2024-2025. Persija terpaksa belanja pemain karena masih banyak kelemahan di tubuh Macan Kemayoran yang harus segera diperbaiki demi bisa bertarung memperebutkan gelar juara.

Kabar Persija akan mendatangkan pemain baru itu pun dikonfirmasi langsung oleh Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca. Ia mengakui saat ini manajemen Persija tengah berusaha membeli pemain yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan klub dan pelatih.

1. Persija Jakarta Tengah On Fire

Persija Jakarta saat ini sedang dalam tren positif di kompetisi Liga 1 2024-2025. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menutup paruh pertama musim dengan duduk di peringkat ketiga klasemen sementara.

Hasil itu didapat setelah Macan Kemayoran meraih 31 poin dari sembilan kemenangan, dan empat kali imbang dalam 17 pertandingan. Prapanca mengatakan, tren positif ini harus dijaga Persija Jakarta hingga akhir musim.

Persija Jakarta

“Saya bangga dengan kerja keras tim dalam putaran pertama ini. Kami berhasil berada di peringkat ketiga di mana itu posisi yang cukup baik. Tapi, tentu ada beberapa catatan yang harus segera diperbaiki,” kata Prapanca dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (2/1/2025).

“Masih ada beberapa kelemahan yang membuat kami kehilangan poin, dan itu tidak boleh terjadi lagi” sambungnya.

