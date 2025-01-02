Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Dihukum Berat Komdis PSSI, Nomor 1 Kiper Skuad Garuda

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |05:55 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Dihukum Berat Komdis PSSI, Nomor 1 Kiper Skuad Garuda
Sesi latihan Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

PSSI baru saja menggelar sidang Komite Disiplin (Komdis) pada akhir Desember 2024. Hasil dari sidang Komdis PSSI itu terungkap sejumlah pemain Timnas Indonesia terkena hukuman karena melakukan pelanggaran keras di Liga 1 2024-2025.

Hukuman itu diberikan dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan. Satu hal yang pasti, hukuman yang diberikan berupa larangan bermain hingga denda uang dengan jumlah yang besar. Penasaran siapa saja pelanggar itu?

Berikut 3 Pemain Timnas Indonesia yang Dihukum Berat Komdis PSSI:

3. Gala Pagamo (Semen Padang)

Gala Pagamo

Gala Pagamo adalah salah satu pemain Semen Padang yang sempat mendapatkan panggilan ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20. Berusia 18 tahun, winger kanan Semen Padang itu sudah dipercayai bermain di skuad utama.

Hanya saja, Gala justru melakukan pelanggaran kerasa saat laga Persik Kediri vs Semen Padang di laga lanjutan Liga 1 2024-2025, pada 21 Desember 2024. Dalam momen itu, Gala diketahui melakukan pelanggaran serius, yakni bertindak kasar menggunakan tubuhnya secara berlebihan kepada pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung.

Pelanggaran yang dilakukan Gala adalah melalukan stomping kaki kepada pemain Persik, Yusuf Meilana. Karena pelaranggan itu, Gala mendapatkan tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan dan denda Rp10 juta.

Halaman:
1 2
      
