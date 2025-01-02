Adu Gaji Pep Guardiola dengan Ruben Amorim, 2 Pelatih Liga Inggris yang Berpotensi Dipecat di Musim 2024-2025

ADU gaji Pep Guardiola dengan Ruben Amorim menarik diulas. Pasalnya, dua pelatih Liga Inggris ini berpotensi dipecat di musim 2024-2025.

Masa depan Guardiola dan Amorim dirumorkan berada di ujung tanduk usai tim yang diasuhnya, yakni Manchester City dan Manchester United, sama-sama menderita. Keduanya terus mendapat hasil minor.

1. Man City dan Man United Terpuruk

Dua tim asal Kota Manchester, Inggris, yakni Man City dan Man United tengah terpuruk. Sebelum menang 2-0 melawan Leicester City pada 29 Desember 2024, Man City gagal menang di 5 laga beruntun dalam berbagai kompetisi.

The Citizens -julukan Man City- dua kali ditahan imbang dan 3 kali kalah. Alhasil, di pentas Liga Inggris 2024-2025, Man City tengah terpuruk di klasemen. Mereka kini bertengger di urutan keenam dengan 31 poin.

Man United dalam kondisi lebih parah lagi. Man United kalah di 3 laga beruntun Liga Inggris 2024-2025 teranyar yang dilakoni. Man City kena bantai Bournemouth 0-3, tumbang 0-2 dari Wolverhampton Wanderers, dan kalah 0-2 dari Newcastle United di penghujung tahun 2024.

Alhasil, Man United tercecer di urutan ke-14 pada klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Mereka baru mengemas 22 poin.