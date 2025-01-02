Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Adu Gaji Pep Guardiola dengan Ruben Amorim, 2 Pelatih Liga Inggris yang Berpotensi Dipecat di Musim 2024-2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |15:29 WIB
Adu Gaji Pep Guardiola dengan Ruben Amorim, 2 Pelatih Liga Inggris yang Berpotensi Dipecat di Musim 2024-2025
Pep Guardiola dan Ruben Amorim diisukan bakal segera dipecat. (Foto: Instagram)
A
A
A

ADU gaji Pep Guardiola dengan Ruben Amorim menarik diulas. Pasalnya, dua pelatih Liga Inggris ini berpotensi dipecat di musim 2024-2025.

Masa depan Guardiola dan Amorim dirumorkan berada di ujung tanduk usai tim yang diasuhnya, yakni Manchester City dan Manchester United, sama-sama menderita. Keduanya terus mendapat hasil minor.

Pep Guardiola

1. Man City dan Man United Terpuruk

Dua tim asal Kota Manchester, Inggris, yakni Man City dan Man United tengah terpuruk. Sebelum menang 2-0 melawan Leicester City pada 29 Desember 2024, Man City gagal menang di 5 laga beruntun dalam berbagai kompetisi.

The Citizens -julukan Man City- dua kali ditahan imbang dan 3 kali kalah. Alhasil, di pentas Liga Inggris 2024-2025, Man City tengah terpuruk di klasemen. Mereka kini bertengger di urutan keenam dengan 31 poin.

Man United dalam kondisi lebih parah lagi. Man United kalah di 3 laga beruntun Liga Inggris 2024-2025 teranyar yang dilakoni. Man City kena bantai Bournemouth 0-3, tumbang 0-2 dari Wolverhampton Wanderers, dan kalah 0-2 dari Newcastle United di penghujung tahun 2024.

Alhasil, Man United tercecer di urutan ke-14 pada klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Mereka baru mengemas 22 poin.

Halaman:
1 2
      
