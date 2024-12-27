Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Gabung Manchester City Jadi Alasan Pep Guardiola Tak Dipecat The Citizens?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |16:37 WIB
Lionel Messi Gabung Manchester City Jadi Alasan Pep Guardiola Tak Dipecat The Citizens?
Pep Guardiola dan Lionel Messi bisa bekerja sama di Manchester City. (Foto: Laman resmi La Liga)
A
A
A

LIONEL Messi gabung Manchester City jadi alasan Pep Guardiola tak kunjung dipecat The Citizens? Menurut laporan Tuttosport, Manchester City tertarik meminjam Lionel Messi dari Inter Miami pada Januari 2025 hingga akhir musim 2024-2025.

Peluang itu terbuka jika negosiasi yang dilakukan manajemen Manchester City dengan Inter Miami berjalan mulus. Terlebih, Major League Soccer (MLS) 2025 juga belum dimulai dan baru menggelar laga perdananya pada Februari 2025.

1. Pep Guardiola Daya Tarik bagi Lionel Messi

Pep Guardiola dan Lionel Messi saat bekerja sama di Barcelona

(Pep Guardiola dan Lionel Messi saat bekerja sama di Barcelona)

Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah negosiasi di atas yang membuat manajemen Manchester City tak kunjung memecat Pep Guardiola? Hal itu mungkin saja terjadi.

Pep Guardiola bisa menjadi daya tarik Lionel Messi untuk menjalani karier sebagai pemain pinjaman di Manchester City. Pep Guardiola dan Lionel Messi sempat empat tahun (2008-2012) bekerja sama sebagai pelatih dan pemain Barcelona.

Dalam rentang tersebut, keduanya mempersembahkan 14 trofi bagi publik Estadio Camp Nou! Karena itu tak heran, manajemen Manchester City masih menahan diri dalam menyikapi masa depan Pep Guardiola. Padahal dalam kondisi normal, Pep Guardiola bisa saja sudah dipecat Manchester City.

Dalam 13 pertandingan terakhir di semua kompetisi, Manchester Biru hanya mendapatkan satu menang, tiga imbang dan sembilan. Bagaimana dengan kiprah Manchester City di Liga Inggris?

Telusuri berita bola lainnya
