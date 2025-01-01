Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Australia vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |17:14 WIB
Live di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Australia vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Simak jadwal siaran langsung Timnas Australia vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
SYDNEY – Live di RCTI sore hari! Ini jadwal siaran langsung Timnas Australia vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Matchday ketujuh Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu baru akan berlangsung pada Maret 2025. Tepatnya, laga akan digelar di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia, 20 Maret 2025.

Jay Idzes beraksi pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

1. Laga Krusial

Pertandingan ini akan krusial buat kedua kesebelasan. Sebab, posisi Australia dan Indonesia berdempetan di klasemen Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia hingga usai matchday enam.

The Socceroos nangkring di posisi dua dengan nilai tujuh. Sementara, Indonesia tepat berada di bawahnya dengan raihan enam angka dari enam laga.

Jelas, tambahan tiga poin akan membawa sang pemenang semakin dekat dengan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Sebab, hanya juara dan runner-up grup yang akan lolos ke Amerika Utara.

2. Kans Indonesia

Australia jelas diunggulkan untuk menang lantaran berlaga sebagai tuan rumah. Akan tetapi, Indonesia juga sedang mendapat momentum positif usai memenangi laga keenam kontra Timnas Arab Saudi.

