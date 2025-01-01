Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Arab Saudi vs Oman Bikin Timnas Indonesia Percaya Diri Lolos ke Piala Dunia 2026?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |05:37 WIB
Timnas Arab Saudi gugur di semifinal Piala Teluk 2024.
Timnas Arab Saudi gugur di semifinal Piala Teluk 2024. (Foto: Instagram/saudint)
A
A
A

HASIL Tim Nasional (Timnas) Arab Saudi vs Oman di Gulf Cup 2024 membuat Timnas Indonesia semakin percaya diri lolos ke Piala Dunia 2026, loh kok bisa? Sebab dalam laga semifinal Piala Teluk 2024 itu, Arab Saudi tumbang dan gagal melaju ke partai puncak turnamen tersebut.

Seperti yang diketahui, sebanyak delapan negara di kawasan Teluk Arab tengah bertarung di ajang Gulf Cup 2024. Turnamen itu berlangsung di Kuwait sedari 21 Desember 2024 dan berakhir 3 Januari 2025 mendatang.

1. Arab Saudi Dikalahkan Oman di Semifinal

Timnas Arab Saudi menjadi salah satu tim yang ikut serta dan dijagokan untuk jadi juara, namun nyatanya kini mereka justru baru saja gugur. Tepatnya Arab Saudi gugur usai kalah 1-2 dari Oman di semifinal Gulf Cup 2024 yang berlangsung di Jaber Al Mubarak Al Hamad Stadium, Kuwait City, Kuwait, pada 31 Desember 2024.

Hasil itu jelas cukup mengagetkan untuk tim asuhan Herve Renard tersebut. Arab Saudi yang merupakan peringkat 59 FIFA justru tumbang di tangan tim ranking 80 dunia.

Timnas Oman vs Arab Saudi

Tentunya kekalahan itu bisa saja memukul keras mental para pemain Timnas Arab Saudi. Padahal ajang Piala Teluk 2024 awalnya bisa menjadi turnamen pemanasan sebelum Arab Saudi kembali memainkan empat laga sisa di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

2. Kegagalan Arab Saudi di Piala Teluk 2024 Justru Untungkan Timnas Indonesia

Ya, kegagalan di Piala Teluk 2024 bisa saja menguntungkan Timnas Indonesia. Sebab mental Arab Saudi kini sedang tidak baik-baik saja.

