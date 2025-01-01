Tinggalkan Plymouth Argyle, Wayne Rooney Gantikan Ruben Amorim sebagai Pelatih Manchester United?

Wayne Rooney (tengah) bisa ditunjuk sebagai pelatih Manchester United. (Foto: Instagram/@waynerooney)

TINGGALKAN Plymouth Argyle, Wayne Rooney menggantikan Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United? Masa depan Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United berada di ujung tanduk.

Dibilang begitu karena pelatih asal Portugal ini gagal mendongkrak performa Setan Merah, semenjak ditunjuk sebagai juru taktik The Red Devils pada 11 November 2024. Dari delapan laga Liga Inggris 2024-2025 di bawah asuhan Ruben Amorim, Manchester United hanya mendapatkan dua menang, satu imbang dan lima kalah.

1. Ruben Amorim Gagal Total

Ruben Amorim gagal total di Manchester United. (Foto: Laman resmi Manchester United)

Bahkan dalam tiga laga terkini di Liga Inggris 2024-2025, The Red Devils -julukan Manchester United- asuhan Ruben Amorim selalu kalah! Akibatnya, Manchester United kini merosot ke posisi 14 dengan 22 angka.

Manchester United hanya unggul tujuh angka dari Ipswich Town di posisi 18, atau batas atas tim yang terdegradasi di akhir Liga Inggris 2024-2025. Minggu, 5 Januari 2025 pukul 23.30 WIB, Manchester United akan tandang ke markas pemuncak klasemen Liga Inggris 2024-2025, Liverpool.

Peluang Manchester United kalah di laga ini sangat besar, mengingat Liverpool sedang kuat-kuatnya. Jika Manchester United kalah, tak ada alasan bagi manjaemen Manchester Merah untuk mempertahankan Ruben Amorim.

Andai palu pemecatan diketuk, siapa pelatih yang cocok untuk mendongkrak performa Manchester United? Laman football365.com sempat membuat analisis sebelum Manchester United menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih Setan Merah.