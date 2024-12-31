Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Negosiasi Dimulai, Ole Romeny Semakin Dekat Berseragam Oxford United

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |21:31 WIB
Negosiasi Dimulai, Ole Romeny Semakin Dekat Berseragam Oxford United
Ole Romeny semakin dekat dengan Oxford United (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

NEGOSIASI antara FC Utrecht dengan Oxford United terkait transfer Ole Romeny sudah dimulai. Uang senilai 2 juta Euro (setara Rp33 miliar) dilaporkan akan jadi pelicin.

Posisi Romeny di FC Utrecht berada di ujung tanduk. Calon pemain Timnas Indonesia itu kemungkinan bakal kehilangan posisinya setelah hadirnya Miliano Jonathans.

Ole Romeny

1. Terancam

Kehadiran pemain yang juga keturunan Indonesia itu sangat mengancam posisi Romeny. Kabar yang berembus kencang, FC Utrecht akan menjual sang pemain kendati kontraknya baru akan berakhir pada Juni 2026.

Menurut laporan Voetbal Primeur, proses transfer Ole menuju Oxford United mengalami perkembangan. Perwakilan dari FC Utrecht kabarnya sudah melakukan negosiasi dengan pihak The Ox.

“Tim nomor tiga di Liga Belanda itu kini sedang bernegosiasi dengan Oxford United soal transfer penyerang berusia 24 tahun itu,” tulis laporan Voetbal Primeur, dikutip pada Selasa (31/12/2024).

Laporan itu melanjutkan, FC Utrecht kemungkinan besar akan mendapatkan uang sebesar 2 juta Euro (setara Rp33 miliar) dari hasil penjualan Ole. Pemain lain juga sedang diusahakan untuk didatangkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/51/3111241/sandy_walsh_dikabarkan_segera_gabung_urawa_reds-2hPx_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh Gabung Urawa Reds? Netizen Langsung Berteriak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/51/3110957/manchester_city-GrVR_large.jpg
3 Klub Elite Eropa yang Buang-Buang Duit di Bursa Transfer Musim Dingin 2025, Nomor 1 Manchester City!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/51/3110692/kevin_diks-NErj_large.jpg
Kevin Diks Bicara Alasan Gabung Borussia Monchengladbach
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/51/3110557/cyrus_margono_berpotensi_gabung_klub_liga_kosovo-sZ0b_large.jpg
Kiper Indonesia Cyrus Margono Resmi Gabung Klub Liga Kosovo KF Dukagjini?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/05/11/1628909/enam-poin-di-tangan-fafage-banua-kalahkan-raybit-fc-41-lwk.webp
Enam Poin di Tangan, FAFAGE Banua Kalahkan Raybit FC 4-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/10/ole_romeny.jpg
Ole Romeny Bersedih jelang Timnas Indonesia Vs Arab Saudi, Kenapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement