Negosiasi Dimulai, Ole Romeny Semakin Dekat Berseragam Oxford United

NEGOSIASI antara FC Utrecht dengan Oxford United terkait transfer Ole Romeny sudah dimulai. Uang senilai 2 juta Euro (setara Rp33 miliar) dilaporkan akan jadi pelicin.

Posisi Romeny di FC Utrecht berada di ujung tanduk. Calon pemain Timnas Indonesia itu kemungkinan bakal kehilangan posisinya setelah hadirnya Miliano Jonathans.

1. Terancam

Kehadiran pemain yang juga keturunan Indonesia itu sangat mengancam posisi Romeny. Kabar yang berembus kencang, FC Utrecht akan menjual sang pemain kendati kontraknya baru akan berakhir pada Juni 2026.

Menurut laporan Voetbal Primeur, proses transfer Ole menuju Oxford United mengalami perkembangan. Perwakilan dari FC Utrecht kabarnya sudah melakukan negosiasi dengan pihak The Ox.

“Tim nomor tiga di Liga Belanda itu kini sedang bernegosiasi dengan Oxford United soal transfer penyerang berusia 24 tahun itu,” tulis laporan Voetbal Primeur, dikutip pada Selasa (31/12/2024).

Laporan itu melanjutkan, FC Utrecht kemungkinan besar akan mendapatkan uang sebesar 2 juta Euro (setara Rp33 miliar) dari hasil penjualan Ole. Pemain lain juga sedang diusahakan untuk didatangkan.