Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Permintaan Shin Sang-gyu kepada Pemain Timnas Indonesia Jelang Lawan Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |15:48 WIB
Permintaan Shin Sang-gyu kepada Pemain Timnas Indonesia Jelang Lawan Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Sesi latihan Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih fisik Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Sang-gyu memiliki permintaan spesial untul para pemain jelang melawan Australia dan Bahrain di laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Tepatnya Shin Sang-gyu meminta kepada para pemain Garuda agar berlatih lebih keras bersama klub masing-masing agar fisiknya bisa terus terjaga ketika dipanggil Timnas Indonesia.

Shin Sang-gyu mengatakan kondisi fisik pemain memang harus ditingkatkan untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 karena mereka melawan tim-tim lebih kuat dan punya kualitas. Persoalannya adalah Timnas Indonesia tidak punya waktu latihan yang ideal.

1. Permintaan Shin Sang-gyu kepada Pemain Timnas Indonesia

Karena itulah, waktu saat di klub dirasa Shin Sang-gyu harus dimaksikmalkan oleh para pemain Timnas Indonesia. Agar saat dipanggil membela Garuda, para pemain tersebut tetap dalam kondisi yang prima.

"Saya rasa tentu saja tuntutan kebugaran pemain jauh lebih tinggi. Akan tetapi, waktu kami tidak banyak," kata Shin Sang-gyu dilansir dari Youtube Timnas Indonesia, Selasa (31/12/2024).

Shin Sang-gyu, pelatih fisik Timnas Indonesia

"Ini tim senior, kami hanya bisa memanggil para pemain saat kalender FIFA. Bagi saya, ingin para pemain yang bermain untuk Timnas Indonesia bisa maksimal ketika mereka bermain untuk klub masing-masing karena memiliki waktu yang sangat terbatas," tambahnya.

Mantan Pelatih Fisik Korea Selatan U-23 menekankan para pemain harus punya inisiatif tinggi melakukan latihan ekstra. Hal itu agar saat mereka membela Timnas Indonesia dalam kondisi siap menampilkan performa terbaiknya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174780/maarten_paes-bCGQ_large.jpg
Jelang Arab Saudi dan Irak, Maarten Paes Janji Habis-habisan Bawa Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174769/maarten_paes-gHEV_large.jpg
Maarten Paes Ingatkan Timnas Indonesia Tetap Tenang Hadapi Laga Terbesar dalam Sejarah Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174762/timnas_indonesia_vs_arab_saudi_dan_irak_live_di_gtv-j7ui_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Irak di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Live di GTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174745/ole_romeny-FNtY_large.jpg
Kisah Ole Romeny, Kerja Keras hingga Diet Nol Gula demi Perkuat Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/05/11/1628909/enam-poin-di-tangan-fafage-banua-kalahkan-raybit-fc-41-lwk.webp
Enam Poin di Tangan, FAFAGE Banua Kalahkan Raybit FC 4-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/marc_marquez.jpg
Sirkuit Mandalika Disebut Sebagai Neraka untuk Pembalap MotoGP
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement