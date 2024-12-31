Permintaan Shin Sang-gyu kepada Pemain Timnas Indonesia Jelang Lawan Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026

JAKARTA - Pelatih fisik Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Sang-gyu memiliki permintaan spesial untul para pemain jelang melawan Australia dan Bahrain di laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Tepatnya Shin Sang-gyu meminta kepada para pemain Garuda agar berlatih lebih keras bersama klub masing-masing agar fisiknya bisa terus terjaga ketika dipanggil Timnas Indonesia.

Shin Sang-gyu mengatakan kondisi fisik pemain memang harus ditingkatkan untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 karena mereka melawan tim-tim lebih kuat dan punya kualitas. Persoalannya adalah Timnas Indonesia tidak punya waktu latihan yang ideal.

1. Permintaan Shin Sang-gyu kepada Pemain Timnas Indonesia

Karena itulah, waktu saat di klub dirasa Shin Sang-gyu harus dimaksikmalkan oleh para pemain Timnas Indonesia. Agar saat dipanggil membela Garuda, para pemain tersebut tetap dalam kondisi yang prima.

"Saya rasa tentu saja tuntutan kebugaran pemain jauh lebih tinggi. Akan tetapi, waktu kami tidak banyak," kata Shin Sang-gyu dilansir dari Youtube Timnas Indonesia, Selasa (31/12/2024).

"Ini tim senior, kami hanya bisa memanggil para pemain saat kalender FIFA. Bagi saya, ingin para pemain yang bermain untuk Timnas Indonesia bisa maksimal ketika mereka bermain untuk klub masing-masing karena memiliki waktu yang sangat terbatas," tambahnya.

Mantan Pelatih Fisik Korea Selatan U-23 menekankan para pemain harus punya inisiatif tinggi melakukan latihan ekstra. Hal itu agar saat mereka membela Timnas Indonesia dalam kondisi siap menampilkan performa terbaiknya.