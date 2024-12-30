Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Usai Lawan Australia, Apa Syaratnya?

Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 2 klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. (Foto: NOC Indonesia)

TIMNAS Indonesia naik ke posisi 2 klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai melawan Australia pada Kamis, 20 Maret 2025? Kemenangan atas Australia nyatanya tak menjamin Timnas Indonesia langsung naik ke posisi dua Grup C.

Setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi Timnas Indonesia jika kondisi di atas ingin terealisasi. Apa saja?

1. Klasemen saat Ini

Timnas Indonesia masih berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Hingga matchday keenam Grup C, Timnas Jepang benar-benar tidak terbendung. Skuad asuhan Hajime Moriyasu berada di puncak klasemen dengan 16 angka.

Timnas Jepang unggul sembilan angka dari Australia di posisi dua dengan koleksi tujuh angka. Menyusul di posisi tiga, empat, lima dan enam ada Timnas Indonesia, Arab Saudi. Bahrain dan China yang sama-sama mengemas enam angka.

Timnas Indonesia menempati posisi yang lebih baik ketimbang Arab Saudi, Bahrain, dan China karena unggul produktivitas dan selisih gol. Berdasarkan fakta di atas, Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026

2. Syarat Timnas Indonesia Geser Australia di Matchday Ketujuh

Setidaknya ada tiga syarat agar Timnas Indonesia menggeser Australia dari posisi runner-up di matchday ketujuh. Syarat pertama Timnas Indonesia mesti menang atas Australia dalam laga yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025 malam WIB.