HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi Maciej Gajos Usai Cetak Gol Indah saat Persija Jakarta Menang 1-0 atas Malut United

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |00:07 WIB
Reaksi Maciej Gajos Usai Cetak Gol Indah saat Persija Jakarta Menang 1-0 atas Malut United
Maciej Gajos kala membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
REAKSI Maciej Gajos usai cetak gol indah saat Persija Jakarta menang 1-0 atas Malut United menarik diulas. Gelandang Persija Jakartaitu merasa semakin girang karena gol tersebut membawa kemenangan untuk Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Ya, Persija Jakarta sukses membawa pulang poin penuh dari markas Malut United di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Sabtu 28 Desember 2024 sore WIB. Tim arahan Carlos Pena itu menang tipis 1-0 lewat gol semata wayang Gajos di menit ke-24.

Maciej Gajos

1. Cetak Gol Indah

Gol yang dicetak Gajos bisa dibilang menjadi salah satu gol yang indah di Liga 1 musim ini. Gelandang asal Polandia itu melakukan tendangan dari situasi sepak pojok yang melengkung mengarah ke gawang tuan rumah dan tidak bisa diantisipasi oleh kiper Malut United.

Usai laga, Gajos mengaku sangat senang bisa mencetak gol yang indah seperti itu. Apalagi, gol indahnya itu sekaligus berhasil mengantarkan Persija Jakarta membawa pulang poin penuh dari kandang Malut United.

“Tentu saya senang dengan gol tersebut, terutama karena gol itu memberi kami tiga poin. Itu adalah gol yang indah, jujur saja,” ungkap Gajos dalam konferensi pers usai laga, Sabtu 28 Desember 2024.

“Gol itu sangat membantu kami selama pertandingan. Gol tersebut memberikan kami lebih banyak kepercayaan diri bahwa kami bisa memenangkan pertandingan,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
