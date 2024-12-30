Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2024-2025 Semalam: Napoli vs Venezia FC 1-0, hingga Juventus vs Fiorentina dan AC Milan vs AS Roma Berakhir Imbang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |06:00 WIB
Hasil Liga Italia 2024-2025 Semalam: Napoli vs Venezia FC 1-0, hingga Juventus vs Fiorentina dan AC Milan vs AS Roma Berakhir Imbang
AC Milan ditahan AS Roma 1-1 di laga lanjutan Liga Italia 2024-2025. (Foto: Instagram/acmilan)
PERSAINGAN Liga Italia 2024-2025 di pekan ke-18, sedari Minggu 29 Desember 2024 hingga Senin (30/12/2024), menyajikan empat pertandingan menarik. Seperti halnya Napoli yang menang 1-0 atas Venezia FC, hingga Juventus vs Fiorentina dan AC Milan vs AS Roma yang kompak memetik satu poin saja karena sama-sama berakhir imbang.

1. Napoli Susah Payah Kalahkan Jay Idzes Cs

Napoli sempat kesulitan menghadapi Venezia FC di Stadion Diego Armando Maradona. Terbukti tim asuhan Antonio Conte itu hanya bisa mencetak satu gol dan itu pun tercipta di akhir laga berkat gol Giacomo Raspadori (79’).

Meski hanya menang tipis, Napoli tetap berhasil merebut poin penting. Tambahan 3 poin dari laga melawan Jay Idzes dan kawan-kawan membuat Napoli kini berada di posisi kedua dengan 41 poin, jumlah poin yang sama dengan Atalanta yang kini berada di puncak klasemen.

2. Juventus Ditahan di Turin

Juventus gagal memanfaatkan laga kandang mereka dengan sangat baik. Bagaimana tidak, Juventus tak bisa mempertahankan dua kali unggul saat menyambut Fiorentina di Allianz Stadium.

Juventus vs Fiorentina

Ya, Bianconeri –julukan Juventus– awalnya sudah unggul dua kali, yang mana kedua golnya dicetak oleh Khepren Thuram. Namun, Fiorentina via Moise Kean dan Riccardo Sotti menghentikan keunggulan Juventus dan membuat laga berakhir sama kuat 2-2.

