HOME BOLA LIGA INGGRIS

Klasemen Liga Inggris 2024-2025 Usai Liverpool Bantai West Ham United 5-0: The Reds Juara Paruh Musim, Manchester United Posisi 14

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |07:53 WIB
Klasemen Liga Inggris 2024-2025 Usai Liverpool Bantai West Ham United 5-0: <i>The Reds</i> Juara Paruh Musim, Manchester United Posisi 14
Liverpool puncaki klasemen Liga Inggris 2024-2025. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
A
A
A

KLASEMEN Liga Inggris 2024-2025 usai Liverpool membantai West Ham United 5-0 menarik untuk diketahui. Sebab berkat kemenangan 5-0 atas West Ham di pekan ke-19 itu, The Reds –julukan Liverpool– makin mantap memuncaki klasemen sementara Liga 1 2024-2025.

Sejatinya, misal kalah dari West Ham sekali pun takkan menggeser Liverpool dari peringkat pertama. Sebab Liverpool yang saat ini sudah mengumpulkan 45 poin sudah unggul jauh dari pesaing terdekatnya, yakni Nottingham Forest di urutan kedua dengan 37 angka.

Liverpool sendiri mencatatkan 14 kemenangan, 3 imbang, dan 1 kekalahan untuk bisa bertengger di puncak klasemen Liga Inggris 2024-2025 dengan mengumpulkan 45 poin. Dengan keunggulan delapan poin, tim asuhan Arne Slot pun dinobatkan sebagai juara paruh musim Liga Inggris 2024-2025.

Menariknya di posisi kedua dihuni oleh Nottingham. Lalu di peringkat ketiga ada Arsenal yang sudah mengoleksi 36 angka.

West Ham United vs Liverpool

Kemudian Chelsea melengkapi The Big 4 saat ini. The Blues –julukan Chelsea– menduduki posisi keempat dengan 35 poin.

Sang juara musim lalu, Manchester City, kini terdampar di posisi kelima dengan 31 poin. Pasukan Josep Guardiola itu turun jauh dari barisan atas karena tengah mengalami momen terburuk mereka.

Halaman:
1 2
      
