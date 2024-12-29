Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Barito Putera vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025: Laga Berakhir Tanpa Pemenang

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |21:14 WIB
Hasil Barito Putera vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025: Laga Berakhir Tanpa Pemenang
Laga Barito Putera vs PSIS Semarang berakhir 0-0 di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@psbaritoputeraofficial)
A
A
A

YOGYAKARTA – Hasil Barito Putera vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta, Minggu (29/12/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Kedua tim gagal memanfaatkan peluang sepanjang 90 menit. Alhasil, Barito dan PSIS mesti puas berbagi satu angka.

Barito Putera vs PSIS Semarang (Foto: Instagram/@psbaritoputeraofficial)

Jalannya Pertandingan

Barito Putera mengawali pertandingan dengan serangan masif ke pertahanan PSIS Semarang. Namun, Laskar Mahesa Jenar menampilkan permainan solid.

Kedua tim mencoba menyerang dengan efektif, namun kesulitan mencari celah. Hingga pertengahan pertandingan, jual beli serangan terjadi antara Barito Putera dan PSIS Semarang.

Pada menit akhir babak pertama, Laskar Antasari mencoba menurunkan tempo serangan. Mereka kini membangun serangan pelan dari belakang.

Akan tetapi skema ini terbaca dengan baik oleh PSIS Semarang. Pada akhirnya, tidak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai.

Memasuki babak kedua, PSIS Semarang mencoba lebih berani untuk bermain ofensif. Kerjasana Zalnando dan Septian David Maulana berkali-kali merepotkan pertahanan Barito Putera.

