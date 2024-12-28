Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Dunia yang Menjadi Mualaf, Nomor 1 Sampai Bangun Masjid!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |13:39 WIB
5 Pesepakbola Dunia yang Menjadi Mualaf, Nomor 1 Sampai Bangun Masjid!
Cristian Gonzales jadi salah satu pesepakbola yang menjadi mualaf. (Foto: Instagram/@ibachdim)
A
A
A

5 pesepakbola dunia yang menjadi mualaf menarik diulas. Salah satunya bahkan sampai membangun masjid.

Ya, serba-serbi soal kehidupan pesepakboal dunia di luar lapangan selalu menarik dikulik. Apalagi, kerap ada kisah inspiratif yang terselip. Salah satunya soal kehidupan beragama.

Diketahui, sejumlah pesepakbola top dunia memutuskan pindah keyakinan menjadi mualaf dengan memeluk agama Islam. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pesepakbola dunia yang menjadi mualaf:

5. Carlos Raul Sciucatti

Carlos Raul Sciucatti

Salah satu pesepakbola dunia yang menjadi mualaf adalah Carlos Raul Sciucatti. Pemain asal Argentina ini datang ke Indonesia pada 2008. Dia direkrut Mitra Kukar.

Kedatangannya ke Indonesia pun membawanya untuk menjadi mualaf. Dia sampai masuk pesantren Assalam Karya Kemuning di Kalimantan Timur untuk memperdalam agama. Namanya pun berubah usai jadi Muslim, yakni menjadi Muhammad Carlos.

4. Abanda Herman

Abanda Herman

Lalu, ada Abanda Herman. Pemain asal Kamerun ini pernah membela Persija Jakarta dan Persib Bandung.

Abanda kemudian memutuskan menjadi mualaf pada 2013. Dia mengucap dua kalimat syahadat di Masjid Nurul Iman di Kota Bandung.

Halaman:
1 2
      
