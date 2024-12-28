Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Soroti Prestasi Timnas Indonesia di Sepanjang 2024: Alhamdulillah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |04:13 WIB
Erick Thohir Soroti Prestasi Timnas Indonesia di Sepanjang 2024: Alhamdulillah
Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, soroti prestasi Timnas Indonesia beberapa kategori di sepanjang 2024. Berhasil ukir prestasi ciamik, Erick Thohir pun bersyukur.

Erick Thohir mengatakan dahaga akan prestasi Timnas Indonesia sudah terjawab pada tahun ini. Namun, prestasi yang telah diraih saat ini tidak membuatnya berpuas diri begitu saja.

Timnas Indonesia

"Alhamdulillah sejumlah prestasi selama 2024 bisa dipersembahkan Timnas Indonesia untuk seluruh masyarakat Indonesia,” kata Erick Thohir dilansir dari laman Instagram pribadinya @erickthohir, dikutip Sabtu (28/12/2024).

“Kita terus dorong Timnas Indonesia bisa berprestasi untuk membuat masyarakat Indonesia bangga," lanjutnya.

Erick Thohir berharap Timnas Indonesia terus bekerja keras agar semakin bertambah kuat. Hal itu Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- semakin disegani dalam kancah sepakbola dunia

"Semangat untuk mewujudkan Garuda mendunia," ujar Erick Thohir.

Halaman:
1 2
      
