Pelatih Singapura Tak Setuju Timnas Vietnam Disebut Sudah Satu Kaki di Final Piala AFF 2024: Belum Selesai!

Para pemain Timnas Singapura kala berlaga. (Foto: FA Singapura)

PELATIH Timnas Singapura, Tsutomu Ogura, soroti Timnas Vietnam yang disebut sudah satu kaki di final Piala AFF 2024. Dengan tegas, dia menyatakan bahwa perjuangan timnya merebut tiket final belum selesai.

Ya, Timnas Vietnam berhasil merebut kemenangan atas Singapura 2-0 di leg pertama semifinal Piala AFF 2024. Laga tersebut digelar di Jalan Besar Stadium, Singapura pada Kamis 26 Desember 2024.

Sepasang gol untuk The Golden Star dicetak oleh Nguyen Tien Linh (90+11' (P)), dan Nguyen Xuan Son (90+14'). Hasil itu membuat satu kaki Timnas Vietnam berada di final Piala AFF 2024.

1. Masih Optimistis

Ogura mengatakan tak setuju bahwa Vietnam sudah menang sepenuhnya. Dia menegaskan, timnya akan berjuang memulihkan fisik dan menatap percaya diri leg kedua.

"Hal terpenting saat ini adalah para pemain fokus pada pemulihan tepat waktu untuk mendapatkan kembali kekuatan fisik mereka untuk pertandingan kedua," kata Ogura dikutip dari Bongdaplus, Sabtu (28/12/2024).

Ogura menyadari pertandingan leg kedua akan terasa berat bagi The Lions -julukan Timnas Singapura. Selain tertinggal secara agregat, Timnas Singapura juga harus berupaya keras mengalahkan Vietnam di kandangnya.