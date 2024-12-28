Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Cerita Kapten PSS Sleman Kim Jeffrey yang Kembali Naik Meja Operasi, Harus Pakai Tongkat Selama 6 Pekan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |01:06 WIB
Cerita Kapten PSS Sleman Kim Jeffrey yang Kembali Naik Meja Operasi, Harus Pakai Tongkat Selama 6 Pekan
Kim Jeffrey Kurniawan kala berlaga. (Foto: Instagram/@kimkurniawan)
A
A
A

SLEMAN – Kapten PSS Sleman, Kim Jeffrey Kurniawan, harus kembali naik meja operasi untuk menyembuhkan cedera. Dia bahkan harus pakai tongkat selama 6 pekan.

Ya, Kim harus lebih lama menepi guna menyembuhkan cedera lutut kiri. Sebab, kini meniscus bagian lutut sebelah kanan dia mengalami cedera saat masa pemulihan dan mengharuskan menjalani operasi.

Kim Jeffrey

1. Penyebab Cedera

Kim belum bisa memastikan penyebab meniscus lutut bagian kanannya mengalami cedera. Menurutnya, kemungkinan cedera yang kembali didapat dari kompensasi lutut kanannya harus bekerja lebih dari biasanya.

"Ketika latihan lebih intens, ada kejadian cedera. Sehingga saat diperiksa ada robekan di meniscus di lutut kanan juga. Bersyukur operasi sudah dilakukan dan semua berjalan dengan lancar,” kata Kim Kurniawan dilansir laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (28/12/2024).

Pemain berposisi gelandang itu menceritakan kondisi yang terjadi memang tidak separah meniscus sebelah kiri yang tulang rawannya juga mengalami cedera. Namun, dia tetap harus bersabar dalam proses masa pemulihan

“Puji Tuhan, sementara tulang rawan lutut kanan tidak kena. Jadi masalah utama ada di meniscus dan sedikit ada kendala dengan plica kemudian diambil dan dibersihkan. Meniscusnya kembali dijahit utuh dan berhasil dilakukan oleh tim dokter,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662441/erspo-perkuat-identitas-dari-timnas-indonesia-ke-ekosistem-olahraga-dan-lifestyle-bjm.webp
Erspo Perkuat Identitas: Dari Timnas Indonesia ke Ekosistem Olahraga dan Lifestyle
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/12/05/Reuters_Guglielmo_Vicario.JPG
Bocoran Transfer Juventus: Vicario Jadi Target Utama Kiper Musim 2026-2027
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement