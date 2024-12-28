Cerita Kapten PSS Sleman Kim Jeffrey yang Kembali Naik Meja Operasi, Harus Pakai Tongkat Selama 6 Pekan

SLEMAN – Kapten PSS Sleman, Kim Jeffrey Kurniawan, harus kembali naik meja operasi untuk menyembuhkan cedera. Dia bahkan harus pakai tongkat selama 6 pekan.

Ya, Kim harus lebih lama menepi guna menyembuhkan cedera lutut kiri. Sebab, kini meniscus bagian lutut sebelah kanan dia mengalami cedera saat masa pemulihan dan mengharuskan menjalani operasi.

1. Penyebab Cedera

Kim belum bisa memastikan penyebab meniscus lutut bagian kanannya mengalami cedera. Menurutnya, kemungkinan cedera yang kembali didapat dari kompensasi lutut kanannya harus bekerja lebih dari biasanya.

"Ketika latihan lebih intens, ada kejadian cedera. Sehingga saat diperiksa ada robekan di meniscus di lutut kanan juga. Bersyukur operasi sudah dilakukan dan semua berjalan dengan lancar,” kata Kim Kurniawan dilansir laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (28/12/2024).

Pemain berposisi gelandang itu menceritakan kondisi yang terjadi memang tidak separah meniscus sebelah kiri yang tulang rawannya juga mengalami cedera. Namun, dia tetap harus bersabar dalam proses masa pemulihan

“Puji Tuhan, sementara tulang rawan lutut kanan tidak kena. Jadi masalah utama ada di meniscus dan sedikit ada kendala dengan plica kemudian diambil dan dibersihkan. Meniscusnya kembali dijahit utuh dan berhasil dilakukan oleh tim dokter,” katanya.