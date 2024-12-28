Bali United vs Persebaya Surabaya: Paul Munster Ungkap Kondisi Cedera Francisco Rivera

PELATIH Persebaya Surabaya, Paul Munster, ungkap kondisi cedera Francisco Rivera. Dia memastikan sang pemain alami cedera yang tidak terlalu parah.

Tentunya, ini jadi kabar baik untuk Persebaya. Sebab, klub berjuluk Bajul Ijo itu dinanti sederet laga penting. Terdekat, mereka akan melawan Bali United dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Pertemuan kedua tim tim itu dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (28/12/2024).

1. Ungkap Kondisi Skuad Persebaya Surabaya

Paul Munster memastikan mayoritas pemain dalam kondisi baik. Akan tetapi, dia memberikan kabar terbaru cedera Francisco Rivera, yang sebelumnya sempat dikhawatirkan lebih serius.

"Kami memeriksa kondisi semua pemain. Semuanya dalam kondisi baik, kecuali Francisco Rivera. Saya masih berdiskusi dengan tim dokter," kata Paul Munster dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (28/12/2024).

"Kondisi cederanya tidak terlalu serius seperti yang saya pikirkan, tentu itu positif. Perkiraan waktu kembalinya tidak bisa kami beberkan di sini, tapi itu positif," tambahnya

Menurutnya, Rivera saat ini menjalani pemulihan secara intensif dua kali sehari. Alhasill, Rivera telah mengalami perkembangan yang sangat baik.

"Saya telah berbicara kepada Rivera beberapa kali melalui telefon, dan dia dalam semangat tinggi. Dia juga punya harapan untuk kembali. Jadi, sangat positif soal kondisi Rivera. Perlahan dia akan membaik. Bagi Bonek dan Bonita, dia tidak mengalami cedera serius," imbuh Paul Munster.